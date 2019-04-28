Філарет розкритикував українські суди



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Філарет закликав реформувати суди через припинення перейменування УПЦ МП

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет у зв'язку з рішенням про припинення перейменування УПЦ МП заявив, що українську судову систему потрібно реформувати.

Про це Фііларет заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.

«У нас суди, на жаль, несправедливі. І тому я не впевнений, що це рішення (призупинити перейменування) справедливе і в інтересах української держави, і українського народу. Наші суди треба реформувати, щоб вони були справедливими судами, а не пристроювалися до тих чи інших політичних сил. Я вірю в перемогу правди«, - сказав патріарх.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив позов народного депутата фракції «Опозиційний блок» Олександра Долженкова і визнав дії голови Верховної Ради України Андрія Парубія протиправними. Йдеться про прийняття Верховною Радою законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації».

Спікер Верховної Ради України Андрій Парубій заявив, що оскаржить рішення Окружного адміністративного суду Києва щодо закону про перейменування Української православної церкви Московського патріархату.

Нагадаємо, у Стамбулі 5 січня проходила церемонія підписання Томосу про автокефалію Української православної церкви. Томос було підписано у Соборі святого Георгія під час архієрейського служіння.

6 січня у Соборі святого Георгія на Фанарі відбулася церемонія вручення Томосу про автокефалію Православної церкви України.

7 січня у Софії Київській пройшла святкова Різдвяна божественна літургія, на якій вперше показали Томос про автокефалію. Відео церемонії можна подивитися тут.

9 січня Томос підписали усі члени синоду Вселенського патріархату (фото).