Новинський похвалився, що заблокував дію закону про перейменування УПЦ МП



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Вадим Новинський

Нардеп: Українську Православну Церкву «насильно спробували перейменувати в Російську церкву в Україні

Окружний адміністративний суд міста Києва вчора задовольнив позов народного депутата фракції «Опозиційний блок» Олександра Долженкова: визнав дії Голови Верховної Ради України Андрія Парубія протиправними.

Йдеться про прийняття Верховною Радою законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації». «У новітній історії України - знакова подія: вперше суд став на бік громадськості і визнав протиправними дії влади, яка намагалася воювати з канонічною Українською Православною Церквою», - повідомляє на своїй сторінці в Facebook глава фракції «Опозиційний блок» Вадим Новинський.

Далі політик зазначає, що Українську Православну Церкву «насильно спробували перейменувати в Російську церкву в Україні» - не враховуючи ані конституційні норми, ані думку прихожан, ані позицію самої Церкви. Політик наголосив, що: мало того, що влада не має конституційного права втручатися в релігійні питання, так ще й всупереч вимогам Регламенту законопроект поставили на повторне голосування, бажаючи домогтися заздалегідь запланованого результату. Хвала Богу, що суд проявив справжню повагу до духу і букві Закону і задовольнив позов Олександра Долженкова.

«Тепер питання про насильницьке перейменування Української Правосланої Церкви на догоду Петру Порошенко і його оточенню знято з порядку. Хочеться вірити, що остаточно», - написав Новинський.