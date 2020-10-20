Фітнес-клуб став «церквою», аби не закриватися на карантин



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У Польщі фітнес-клуб вирішив перейменувати себе на церкву, щоб уникнути обмежень через карантин

Тепер правоохоронці разом з санепідемстанцією вирішують, що робити з клубом далі

Керівництво фітнес-клубу Atlantic Sports Fitness в польському місті Краків перейменувало свій заклад на Церкву Здорового Тіла. Ребрендинг був вимушеним. Клуб таким чином планує уникнути карантинних обмежень через пандемію коронавірусу, пише Business Insider.

У Кракові зафіксовано велику кількість випадків зараження коронавірусом, тому в регіоні закривають спортзали, але залишають працювати церкви.

«Оскільки фітнес-клуби не можуть працювати, сьогодні у нас пройдуть збори релігійної громади членів Церкви Здорового Тіла. Складно повірити? У цьому світі можливо все», - йдеться в повідомленні закладу у Facebook.

Адміністрація закладу висловила подив щодо закриття закладів, в яких люди піклуються про своє здоров'я і дотримуються всіх санітарних правил. «Ми боремося не тільки за здоров'я! Ми зараз боремося за виживання!.. У нас все за законом», - наголошується в соцмережі.

Тепер членів колишнього фітнес-клубу, тобто «членів громади», зустрічатиме «Рада старійшин» - тренери.

Зазначається, що рішенням клубу зацікавилися правоохоронці, які влаштували перевірку в закладі. І зараз із санепідемстанцією вирішують, що робити з клубом далі.