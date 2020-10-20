  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У кількох регіонах Іспанії посилили карантин

    • Розсилка
    У кількох регіонах Іспанії посилили карантин - У кількох регіонах Іспанії посилили карантин
    У кількох регіонах Іспанії посилили карантин

    Влада північного регіону Кастилія і Леон оголосили, що в міста Бургос і Аранда-де-Дуеро вводять частковий локдаун з вечора 20 жовтня

    Кілька регіонів Іспанії у понеділок, 19 жовтня, посилили карантинні обмеження через коронавіруса. У регіонах обмежили роботу закладів і ввели заборону на продаж алкоголю.

    Про це повідомляє Reuters.

    Влада північного регіону Кастилія і Леон оголосили, що в міста Бургос і Аранда-де-Дуеро вводять частковий локдаун з вечора 20 жовтня. Рівень зараження в регіоні перевищив 500 випадків на 100 тисяч осіб.

    «Ми знаходимося в обставинах, подібних березневим або квітневим», - заявив мер Бургоса Даніель де ла Роза.

    Регіон ввів подібні обмеження в містах Саламанка, Леон і Паленсія на ще минулого тижня.

    Крім того, Арагон ввів обмеження пропускної здатності барів і ресторанів і заборонив продаж алкоголю в магазинах між 22:00 і 8:00.

    А Каталонія, яка минулого тижня розпорядилася на 15 днів зупинити роботу барів і ресторанів, заявила цілодобовим компаніям, що їм заборонено працювати з 22:00 до 7:00.

    Іспанія мер карантин влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies