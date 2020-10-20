У кількох регіонах Іспанії посилили карантин



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У кількох регіонах Іспанії посилили карантин

Влада північного регіону Кастилія і Леон оголосили, що в міста Бургос і Аранда-де-Дуеро вводять частковий локдаун з вечора 20 жовтня

Кілька регіонів Іспанії у понеділок, 19 жовтня, посилили карантинні обмеження через коронавіруса. У регіонах обмежили роботу закладів і ввели заборону на продаж алкоголю.

Про це повідомляє Reuters.

Влада північного регіону Кастилія і Леон оголосили, що в міста Бургос і Аранда-де-Дуеро вводять частковий локдаун з вечора 20 жовтня. Рівень зараження в регіоні перевищив 500 випадків на 100 тисяч осіб.

«Ми знаходимося в обставинах, подібних березневим або квітневим», - заявив мер Бургоса Даніель де ла Роза.

Регіон ввів подібні обмеження в містах Саламанка, Леон і Паленсія на ще минулого тижня.

Крім того, Арагон ввів обмеження пропускної здатності барів і ресторанів і заборонив продаж алкоголю в магазинах між 22:00 і 8:00.

А Каталонія, яка минулого тижня розпорядилася на 15 днів зупинити роботу барів і ресторанів, заявила цілодобовим компаніям, що їм заборонено працювати з 22:00 до 7:00.