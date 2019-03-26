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    Технології

    Європейських автовиробників зобов'яжуть ставити на машини «чорні ящики»

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    Європейських автовиробників зобов'яжуть ставити на машини «чорні ящики»

    Крім того, в легкових авто і фургонах встановлять системи утримання смуги, системи екстреного гальмування і поліпшені за результатами краш-тестів паски безпеки

    В Євросоюзі з 2022 року автовиробники повинні будуть обладнати автомобілі, які продаються на території ЄС, «чорними ящиками» і системами автоматичного утримання на смузі. Про це у вівторок, 26 березня, повідомляє прес-служба Єврокомісії. 

    «Інститути ЄС досягли попередньої угоди щодо перегляду загальних правил безпеки дорожнього руху. З 2022 року нові технології безпеки стануть обов'язковими для європейських транспортних засобів, щоб захистити життя пасажирів, пішоходів і велосипедистів», - йдеться в повідомленні. 

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    Зазначено, що бортові самописці, інформацію з яких можна буде використовувати для встановлення причин ДТП, і системи, які фіксують те, наскільки водій уважно стежить за дорогою, стануть обов'язковими для всіх транспортних засобів. 

    Крім того, в легкових авто і фургонах встановлять системи утримання смуги, системи екстреного гальмування і поліпшені за результатами краш-тестів паски безпеки. 

    В Єврокомісії сподіваються, що такі кроки допоможуть до 2038 року уникнути, як мінімум, 140 тисяч важких травм і врятувати понад 25 тисяч життів, що наблизить ЄС до довгострокової мети - нульового рівня смертності на дорогах. 

    Передбачається, що в подальшому узгоджений регламент надійде на голосування в Європарламент, а потім - на затвердження до Ради ЄС.

    Також нагадаємо, що у Норвегії таксисти на електрокарах першими в світі зможуть заряджати автомобілі без дротів.

    Крім того, в Україні для людей на інвалідних візках з'явиться спеціальна служба перевезень.

    Слід зазначити, що Skoda за два роки представить два нових електрокари. А з 2021 року автомобілі Volvo оснастять системою розпізнавання п'яних водіїв.


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