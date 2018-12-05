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    Франція відклала рішення про підвищення цін на продукти харчування

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    Фермери зазначили, що будуть розглядати затримку підняття цін, як &laquo;катастрофічний сигнал&raquo; - Франція відклала рішення про підвищення цін на продукти харчування
    Фермери зазначили, що будуть розглядати затримку підняття цін, як «катастрофічний сигнал»

    Уряд вирішив підняти ціни на продукти у січні або лютому наступного року

    Франція призупинить до початку 2019 року зростання мінімальних цін на продовольчі продукти через антиурядові протести у Парижі. Про це повідомляє Reuters.

    За словами міністра з питань сільського господарства Дідьє Гійоми, рішення про зростання цін будуть реалізовані урядом в січні або лютому.

    У фермерському союзі FNSEA заявили, що більш високі мінімальні ціни на продукти допоможуть фермерським господарствам боротися з низькими доходами. Фермери зазначили, що будуть розглядати затримку прийняття заходів як «катастрофічний сигнал».

    Нагадаємо, у Франції представники руху «жовті жилети» висловили незадоволення новими заходами уряду країни, зокрема введенням мораторію на зростання цін на паливо.

    Як повідомлялося, у Франції протестуючі підпалили префектуру департаменту Верхня Луара.

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