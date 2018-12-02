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    У Франції протестуючі підпалили префектуру департаменту Верхня Луара

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    <div class="time">Протестуючі у Франції підпалили префектуру департаменту Верхня Луара</div> - У Франції протестуючі підпалили префектуру департаменту Верхня Луара
    Протестуючі у Франції підпалили префектуру департаменту Верхня Луара
    Фото: Dr.Legit /twitter

    Невідомі закидали будівлю префектури в місті Ле-Пюї-ан-Веле пляшками із запальною сумішшю

    Велика пожежа сталася в будівлі префектури департаменту Верхня Луара на півдні Франції.

    Про це повідомляє радіо France Info.

    Підпал влаштували учасники акції протесту «жовтих жилетів».

    За його інформацією, невідомі закидали будівлю префектури в місті Ле-Пюї-ан-Веле пляшками із запальною сумішшю. В результаті вогонь перекинувся на сусідні адміністративні споруди.

    Зараз, уточнює радіостанція, пожежу вдалося локалізувати. Чи постраждав хтось в результаті події, не уточнюється.

    Нагадаємо, протести проти підвищення цін на пальне розпочались у Франції два тижні тому. В них вже загинули двоє людей, ще понад 750 осіб отримали тілесні ушкодження. Попри масові протести уряд Франції планує дотримуватися свого плану щодо подальшого підвищення акцизів на пальне, заявив прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп. Нині один літр бензину марки «Супер» у Франції коштує близько двох євро.

    Раніше повідомлялося, що в ході зіткнень з демонстрантами в центрі Парижа було затримано щонайменше 287 людей.

    Також стало відомо, що майже 110 осіб, серед яких 17 поліцейських, отримали поранення. За оцінками Міністерства внутрішніх справ Франції, в суботніх протестах, що були організовані рухом «Жовті жилети», по всій країні взяло участь близько 75 тис. демонстрантів.

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