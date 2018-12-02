У Франції протестуючі підпалили префектуру департаменту Верхня Луара



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Протестуючі у Франції підпалили префектуру департаменту Верхня Луара Фото: Dr.Legit /twitter

Невідомі закидали будівлю префектури в місті Ле-Пюї-ан-Веле пляшками із запальною сумішшю

Велика пожежа сталася в будівлі префектури департаменту Верхня Луара на півдні Франції.

Про це повідомляє радіо France Info.

Підпал влаштували учасники акції протесту «жовтих жилетів».

За його інформацією, невідомі закидали будівлю префектури в місті Ле-Пюї-ан-Веле пляшками із запальною сумішшю. В результаті вогонь перекинувся на сусідні адміністративні споруди.

@MisterAntiBully You following the frog revolt in France at the moment? They've already set fire to the prefecture puy en velay (see pic) and are still marching this very moment pic.twitter.com/Zns3aHAcl9 — Dr.Legit (@DrLegitamate) 1 грудня 2018 р.

Зараз, уточнює радіостанція, пожежу вдалося локалізувати. Чи постраждав хтось в результаті події, не уточнюється.

Нагадаємо, протести проти підвищення цін на пальне розпочались у Франції два тижні тому. В них вже загинули двоє людей, ще понад 750 осіб отримали тілесні ушкодження. Попри масові протести уряд Франції планує дотримуватися свого плану щодо подальшого підвищення акцизів на пальне, заявив прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп. Нині один літр бензину марки «Супер» у Франції коштує близько двох євро.

Раніше повідомлялося, що в ході зіткнень з демонстрантами в центрі Парижа було затримано щонайменше 287 людей.

Також стало відомо, що майже 110 осіб, серед яких 17 поліцейських, отримали поранення. За оцінками Міністерства внутрішніх справ Франції, в суботніх протестах, що були організовані рухом «Жовті жилети», по всій країні взяло участь близько 75 тис. демонстрантів.