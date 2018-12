У Франції протестуючі підпалили префектуру департаменту Верхня Луара

Невідомі закидали будівлю префектури в місті Ле-Пюї-ан-Веле пляшками із запальною сумішшю

Велика пожежа сталася в будівлі префектури департаменту Верхня Луара на півдні Франції.

Про це повідомляє радіо France Info.

Підпал влаштували учасники акції протесту «жовтих жилетів».

За його інформацією, невідомі закидали будівлю префектури в місті Ле-Пюї-ан-Веле пляшками із запальною сумішшю. В результаті вогонь перекинувся на сусідні адміністративні споруди.

@MisterAntiBully You following the frog revolt in France at the moment? They've already set fire to the prefecture puy en velay (see pic) and are still marching this very moment pic.twitter.com/Zns3aHAcl9