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    Французи вимагають від Росії віддати царські борги

    Сумарно борги становлять майже €30 млрд
    Близько 400 тис. французів наполягають на російських виплатах, які повинні були отримати їх предки ще за царських часів. Сумарно борги становлять майже €30 млрд. Про це повідомляє Міжнародне французьке радіо. Так, у 1867 році російські залізничні компанії випускали державні облігації, забезпечених золотом, і французькі
    • Сьогодні, 04:26
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    У 1918 році Ленін підписав указ про відмову від виплат царських боргів
    У 1918 році Ленін підписав указ про відмову від виплат царських боргів

    Сумарно борги становлять майже €30 млрд

    Близько 400 тис. французів наполягають на російських виплатах, які повинні були отримати їх предки ще за царських часів. Сумарно борги становлять майже €30 млрд.

    Про це повідомляє Міжнародне французьке радіо.

    Так, у 1867 році російські залізничні компанії випускали державні облігації, забезпечених золотом, і французькі інвестори вклали в проект 15 мільярдів франків (сьогодні це еквівалентно €53 млрд).

    У 1918 році Ленін підписав указ про відмову від виплат царських боргів, і багато вкладників залишилися ні з чим.

    А сьогодні спадкоємці тих, хто не отримав гроші сто років тому, продовжують наполягати на виплатах, які сумарно складають майже €30 млрд.

    При цьому в 1997 Москва і Париж підписали договір, згідно з яким Росія розрахувалася з боргами Російської імперії, проте спадкоємців це не хвилює, і вони продовжують вимагати гроші.

    Росія гроші радіо Франція Париж
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