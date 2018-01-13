Французи вимагають від Росії віддати царські борги

Сумарно борги становлять майже €30 млрд

Близько 400 тис. французів наполягають на російських виплатах, які повинні були отримати їх предки ще за царських часів. Сумарно борги становлять майже €30 млрд. Про це повідомляє Міжнародне французьке радіо. Так, у 1867 році російські залізничні компанії випускали державні облігації, забезпечених золотом, і французькі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У 1918 році Ленін підписав указ про відмову від виплат царських боргів

Сумарно борги становлять майже €30 млрд

Близько 400 тис. французів наполягають на російських виплатах, які повинні були отримати їх предки ще за царських часів. Сумарно борги становлять майже €30 млрд.

Про це повідомляє Міжнародне французьке радіо.

Так, у 1867 році російські залізничні компанії випускали державні облігації, забезпечених золотом, і французькі інвестори вклали в проект 15 мільярдів франків (сьогодні це еквівалентно €53 млрд).

У 1918 році Ленін підписав указ про відмову від виплат царських боргів, і багато вкладників залишилися ні з чим.

А сьогодні спадкоємці тих, хто не отримав гроші сто років тому, продовжують наполягати на виплатах, які сумарно складають майже €30 млрд.

При цьому в 1997 Москва і Париж підписали договір, згідно з яким Росія розрахувалася з боргами Російської імперії, проте спадкоємців це не хвилює, і вони продовжують вимагати гроші.