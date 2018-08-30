Французька акторка звинуватила Депардьє у зґвалтуванні



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Актор Жерар Депардьє

Звинувачення були висунені 22-річною французькою актрисою

Прокуратура Парижа почала попереднє розслідування звинувачень в сексуальних домаганнях і зґвалтуванні проти французького актора Жерара Депардьє.

Про це повідомляє ВВС.

Звинувачення були висунені 22-річною французькою актрисою, ім'я якої не повідомляється. Сам Депардьє усі звинувачення відкидає, повідомив його адвокат.

«Депардьє приголомшений. Це звинувачення суперечить тому, хто він є, і тому, що він поважає», - сказав адвокат.

За його словами, Депардьє підтверджує, що знайомий з дівчиною, проте повністю відкидає будь-яку агресію і насильство по відношенню до неї.

Нагадаємо ,нещодавно на Київщині молодик побив жінку та намагався зґвалтувати.