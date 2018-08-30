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    Французька акторка звинуватила Депардьє у зґвалтуванні

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    Актор&nbsp;Жерар Депардьє - Французька акторка звинуватила Депардьє у зґвалтуванні
    Актор Жерар Депардьє

    Звинувачення були висунені 22-річною французькою актрисою

    Прокуратура Парижа почала попереднє розслідування звинувачень в сексуальних домаганнях і зґвалтуванні проти французького актора Жерара Депардьє.

    Про це повідомляє ВВС.

    Звинувачення були висунені 22-річною французькою актрисою, ім'я якої не повідомляється. Сам Депардьє усі звинувачення відкидає, повідомив його адвокат.

    «Депардьє приголомшений. Це звинувачення суперечить тому, хто він є, і тому, що він поважає», - сказав адвокат.

    За його словами, Депардьє підтверджує, що знайомий з дівчиною, проте повністю відкидає будь-яку агресію і насильство по відношенню до неї.

    Нагадаємо ,нещодавно на Київщині молодик побив жінку та намагався зґвалтувати.

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