Французька акторка звинуватила Депардьє у зґвалтуванні
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Актор Жерар Депардьє
Звинувачення були висунені 22-річною французькою актрисою
Прокуратура Парижа почала попереднє розслідування звинувачень в сексуальних домаганнях і зґвалтуванні проти французького актора Жерара Депардьє.
Про це повідомляє ВВС.
Звинувачення були висунені 22-річною французькою актрисою, ім'я якої не повідомляється. Сам Депардьє усі звинувачення відкидає, повідомив його адвокат.
«Депардьє приголомшений. Це звинувачення суперечить тому, хто він є, і тому, що він поважає», - сказав адвокат.
За його словами, Депардьє підтверджує, що знайомий з дівчиною, проте повністю відкидає будь-яку агресію і насильство по відношенню до неї.
Нагадаємо ,нещодавно на Київщині молодик побив жінку та намагався зґвалтувати.