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    Французькі науковці визнали, що колиска цивілізації – на Черкащині (фото)

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    Наразі на території поселення досліджено два кургани бронзового століття - Французькі науковці визнали, що колиска цивілізації – на Черкащині (фото)
    Наразі на території поселення досліджено два кургани бронзового століття
    Фото: Інна Латишева/Facebook

    Майданецьке поселення розташоване на околиці села Майданецьке Тальнівського району Черкаської області

    Французький науковий журнал назвав один з найвідоміших в Україні археологічних об'єктів – Майданецьке поселення, першим груповим поселенням в історії людства. Про це повідомила адвокат Інна Латишева на своїй сторінці у Facebook.

    Зокрема, така інформація опублікована в номері за серпень 2021 року.

    Майданецьке поселення розташоване на околиці села Майданецьке Тальнівського району Черкаської області.

    Воно належить до трипільської культури – на думку вчених, цей протогород існував у 3800-3600 роках до н.е. (тобто, протягом 150-200 років). Розкопки на цьому місці почалися в 70-их роках минулого століття і після тривалої перерви поновлювалися в 2011 і 2013 роках.

    За приблизними підрахунками, воно містить близько 2900 будівель різноманітного розміру і призначення.

    Наразі на території поселення досліджено два кургани бронзового століття, виявлено поховання ямної культури. Збереглися насипи п’яти інших курганів.

    Нагадаємо, на Хмельниччині біля села Голосків Кам'янець-Подільського району археологи виявили сліди поселення трипільської культури з артефактами – знахідка датується приблизно 5 тисячоліттям до нашої ери.

    Теги: історія Франція поховання розкопки
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    Французькі науковці визнали, що колиска цивілізації – на Черкащині (фото)