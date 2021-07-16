Французькі науковці визнали, що колиска цивілізації – на Черкащині (фото)

Наразі на території поселення досліджено два кургани бронзового століття

Майданецьке поселення розташоване на околиці села Майданецьке Тальнівського району Черкаської області

Французький науковий журнал назвав один з найвідоміших в Україні археологічних об'єктів – Майданецьке поселення, першим груповим поселенням в історії людства. Про це повідомила адвокат Інна Латишева на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, така інформація опублікована в номері за серпень 2021 року.

Майданецьке поселення розташоване на околиці села Майданецьке Тальнівського району Черкаської області.

Воно належить до трипільської культури – на думку вчених, цей протогород існував у 3800-3600 роках до н.е. (тобто, протягом 150-200 років). Розкопки на цьому місці почалися в 70-их роках минулого століття і після тривалої перерви поновлювалися в 2011 і 2013 роках.

За приблизними підрахунками, воно містить близько 2900 будівель різноманітного розміру і призначення.

Наразі на території поселення досліджено два кургани бронзового століття, виявлено поховання ямної культури. Збереглися насипи п’яти інших курганів.

Нагадаємо, на Хмельниччині біля села Голосків Кам'янець-Подільського району археологи виявили сліди поселення трипільської культури з артефактами – знахідка датується приблизно 5 тисячоліттям до нашої ери.