На Хмельниччині знайшли трипільське поселення, яке датується 5 тисячоліттям до н.е. (відео)
Знайдений матеріал буде проходити камеральну обробку.
На Хмельниччині біля села Голосків Кам'янець-Подільського району археологи виявили сліди поселення трипільської культури з артефактами – знахідка датується приблизно 5 тисячоліттям до нашої ери. Площа поселення приблизно
В одній з трьох траншей учасники археологічної експедиції знайшли на глибині
За словами фахівця з трипільської культури Євгена Левінзона, ці червоні цеглини являють собою перекриття між 1 і 2 поверхами характерного для трипільського поселення житла.
Науковець пояснив, що трипільці будували наземні глинобитні двоповерхові будинки з дерев'яними каркасами. Він також додав, що ці переселенці з Близького Сходу зазвичай вирощували ячмінь, горох, пшеницю, тримали велику рогату худобу, полювали та рибалили. На одному місці довше, ніж на 50-80 років, вони не затримувалися. Відхід, як правило, супроводжувався спаленням поселення.
Експерти називають серед причин такої міграції і виснаження ґрунтів, і певні Ритуальні особливості, і для запобігання спалахів епідемій.
Вчений каже, що розкопки біля Голосківа – особливі, оскільки тут проходила певна контактна зона між локальними групами трипільського населення: між шепенецькою та мерешовською групами.
Як зазначив науковий співробітник Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника Петро Болтанюк, знайдений матеріал буде проходити камеральну обробку. Серед знахідок: кістки, кераміка, багато серпів.
Залишки виявленої тут трипільської кераміки попередньо датують в межах останньої третини V – початку IV тисячоліття до нової ери.
Тим часом, на розкопках під Черкасами археологи знайшли єгипетські артефакти
Зазначається, що серед знахідок артефакти пізньозарубинецької культури, речі сарматського, германського і античного походження. Серед останніх – імпорт з Римської імперії, зокрема ритуальні речі з римського Єгипту (скарабеї, Анубіс).