На Хмельниччині знайшли трипільське поселення, яке датується 5 тисячоліттям до н.е. (відео)

В одній з трьох траншей учасники археологічної експедиції знайшли на глибині 1,5 м кам'яну кладку

Знайдений матеріал буде проходити камеральну обробку.

На Хмельниччині біля села Голосків Кам'янець-Подільського району археологи виявили сліди поселення трипільської культури з артефактами – знахідка датується приблизно 5 тисячоліттям до нашої ери. Площа поселення приблизно 10 га . Про це повідомляє «Суспільне Поділля».

В одній з трьох траншей учасники археологічної експедиції знайшли на глибині 1,5 м кам'яну кладку.

За словами фахівця з трипільської культури Євгена Левінзона, ці червоні цеглини являють собою перекриття між 1 і 2 поверхами характерного для трипільського поселення житла.

Науковець пояснив, що трипільці будували наземні глинобитні двоповерхові будинки з дерев'яними каркасами. Він також додав, що ці переселенці з Близького Сходу зазвичай вирощували ячмінь, горох, пшеницю, тримали велику рогату худобу, полювали та рибалили. На одному місці довше, ніж на 50-80 років, вони не затримувалися. Відхід, як правило, супроводжувався спаленням поселення.

Експерти називають серед причин такої міграції і виснаження ґрунтів, і певні Ритуальні особливості, і для запобігання спалахів епідемій.

Вчений каже, що розкопки біля Голосківа – особливі, оскільки тут проходила певна контактна зона між локальними групами трипільського населення: між шепенецькою та мерешовською групами.

Як зазначив науковий співробітник Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника Петро Болтанюк, знайдений матеріал буде проходити камеральну обробку. Серед знахідок: кістки, кераміка, багато серпів.

Залишки виявленої тут трипільської кераміки попередньо датують в межах останньої третини V – початку IV тисячоліття до нової ери.

Тим часом, на розкопках під Черкасами археологи знайшли єгипетські артефакти

Зазначається, що серед знахідок артефакти пізньозарубинецької культури, речі сарматського, германського і античного походження. Серед останніх – імпорт з Римської імперії, зокрема ритуальні речі з римського Єгипту (скарабеї, Анубіс).