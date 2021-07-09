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    На Хмельниччині знайшли трипільське поселення, яке датується 5 тисячоліттям до н.е. (відео)

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    В одній з трьох траншей учасники археологічної експедиції знайшли на глибині 1,5 м кам'яну кладку - На Хмельниччині знайшли трипільське поселення, яке датується 5 тисячоліттям до н.е. (відео)
    В одній з трьох траншей учасники археологічної експедиції знайшли на глибині 1,5 м кам'яну кладку
    Фото: Скріншот відео Суспільне Поділля

    Знайдений матеріал буде проходити камеральну обробку.

    На Хмельниччині біля села Голосків Кам'янець-Подільського району археологи виявили сліди поселення трипільської культури з артефактами – знахідка датується приблизно 5 тисячоліттям до нашої ери. Площа поселення приблизно 10 га. Про це повідомляє «Суспільне Поділля».

    В одній з трьох траншей учасники археологічної експедиції знайшли на глибині 1,5 м кам'яну кладку.

    За словами фахівця з трипільської культури Євгена Левінзона, ці червоні цеглини являють собою перекриття між 1 і 2 поверхами характерного для трипільського поселення житла.

    Науковець пояснив, що трипільці будували наземні глинобитні двоповерхові будинки з дерев'яними каркасами. Він також додав, що ці переселенці з Близького Сходу зазвичай вирощували ячмінь, горох, пшеницю, тримали велику рогату худобу, полювали та рибалили. На одному місці довше, ніж на 50-80 років, вони не затримувалися. Відхід, як правило, супроводжувався спаленням поселення.

    Експерти називають серед причин такої міграції і виснаження ґрунтів, і певні Ритуальні особливості, і для запобігання спалахів епідемій.

    Вчений каже, що розкопки біля Голосківа – особливі, оскільки тут проходила певна контактна зона між локальними групами трипільського населення: між шепенецькою та мерешовською групами.

    Як зазначив науковий співробітник Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника Петро Болтанюк, знайдений матеріал буде проходити камеральну обробку. Серед знахідок: кістки, кераміка, багато серпів.

    Залишки виявленої тут трипільської кераміки попередньо датують в межах останньої третини V – початку IV тисячоліття до нової ери.

    Тим часом, на розкопках під Черкасами археологи знайшли єгипетські артефакти

    Зазначається, що серед знахідок артефакти пізньозарубинецької культури, речі сарматського, германського і античного походження. Серед останніх – імпорт з Римської імперії, зокрема ритуальні речі з римського Єгипту (скарабеї, Анубіс).

    Теги: Хмельниччина історія переселенці археолог розкопки населення
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    На Хмельниччині знайшли трипільське поселення, яке датується 5 тисячоліттям до н.е. (відео)