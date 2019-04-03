ФРН скоротила викиди парникових газів на 4,2% в 2018 році



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Неурядова організація Greenpeace розкритикувала уряд ФРН за відсутність продуманої систематичної політики у цій сфері

На скорочення викидів вплинули випадкові фактори, а не урядова політика

Уряд ФРН відзвітувався про те, що в 2018 році було зафіксовано рекордне зменшення викидів парникових газів, починаючи із 2009 року.

Про це повідомляє ресурс EU Observer.

Рівень скорочення викидів складав 4,2%. Причиною цьому стала тепла погода і подорожчання цін на енергоносії минулого року.

Як наслідок, неурядова організація Greenpeace розкритикувала уряд ФРН за відсутність продуманої систематичної політики у цій сфері. За словами представників цієї екологічної організації, тепла погода не може бути замінником продуманої політики боротьби із зміною клімату.

Раніше повідомлялося, що у 25-му звіті Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) зазначається, що минулий 2018 рік продовжив тренд найтепліших років в історії спостережень, який не переривається з 2015 року.