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    ФРН скоротила викиди парникових газів на 4,2% в 2018 році

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    <p>Неурядова організація Greenpeace розкритикувала уряд ФРН за відсутність продуманої систематичної політики у цій сфері</p> - ФРН скоротила викиди парникових газів на 4,2% в 2018 році

    Неурядова організація Greenpeace розкритикувала уряд ФРН за відсутність продуманої систематичної політики у цій сфері

    На скорочення викидів вплинули випадкові фактори, а не урядова політика

    Уряд ФРН відзвітувався про те, що в 2018 році було зафіксовано рекордне зменшення викидів парникових газів, починаючи із 2009 року.

    Про це повідомляє ресурс EU Observer.  

    Рівень скорочення викидів складав 4,2%. Причиною цьому стала тепла погода і подорожчання цін на енергоносії минулого року.

    Як наслідок, неурядова організація Greenpeace розкритикувала уряд ФРН за відсутність продуманої систематичної політики у цій сфері. За словами представників цієї екологічної організації, тепла погода не може бути замінником продуманої політики боротьби із зміною клімату.

    Раніше повідомлялося, що у 25-му звіті Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) зазначається, що минулий 2018 рік продовжив тренд найтепліших років в історії спостережень, який не переривається з 2015 року.  

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