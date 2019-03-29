Всесвітня метеорологічна організація б’є на сполох через глобальне потепління



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2018 рік став четвертим поспіль найтеплішим роком, коли середньорічний показник температур майже на градус перевищив температури, які спостерігалися у період між 1850 і 1900 роками

Більшість природних катастроф, з якими у минулому році зіткнулися 62 мільйони людей, були пов'язані з екстремальними погодними та кліматичними явищами

Минулий 2018 рік продовжив тренд найтепліших років в історії спостережень, який не переривається з 2015 року. Про це йдеться у 25-му звіті Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО).

Коли звіт вийшов вперше, у 1993 році, рівень вуглекислого газу в атмосфері, одного з основних індикаторів кліматичних змін, складав 357 часток на мільйон, у 2017 році цей показник складав вже 405,5 часток на мільйон. Очікується, що для 2018-19 років цей показник буде ще вищим.

Все це мало істотний вплив на температуру, через що 2018-й став четвертим поспіль найтеплішим роком, коли середньорічний показник температур майже на градус перевищив температури, які спостерігалися у період між 1850 і 1900 роками.

Глобальний рівень моря у 2018 році також продовжив зростати і був на 3,7 міліметра вищий, ніж у попередній рік.

Згідно зі звітом, більшість природних катастроф, з якими у минулому році зіткнулися 62 мільйони людей, були пов'язані з екстремальними погодними та кліматичними явищами. Зокрема, близько 35 мільйонів людей постраждали від повеней.

Також у 2018 році сталася велика кількість ураганів і тайфунів, жертвами яких стали тисячі людей, а збитки від яких оцінюються мільярдами доларів. Зокрема, йдеться про ураган «Флоренс» і ураган «Майкл» у США, збитки від яких оцінили в 14 мільярдів доларів. Супертайфун «Мангхут» вплинув на життя 2,4 мільйона людей, головним чином на Філіппінах. Більше 1600 смертей були пов'язані з екстремальною спекою і лісовими пожежами в Європі, Японії та США.

Голова ВМО заявив, що початок 2019 року демонструє продовження тренду на потепління і пов’язані з цим стихійні лиха.

«Екстремальні прояви погоди спостерігаються на початку 2019 року, останнім прикладом є тропічний циклон «Ідаї», який спричинив нищівні повені та трагічні втрати життя в Мозамбіку, Зімбабве та Малаві», - заявив генеральний секретар ВМО Петтері Таалас.

Початок року також позначився рекордними зимовими температурами у Європі, незвичним холодом в Північній Америці та спекою в Австралії. Крім того, рівень льоду в Арктиці і Антарктиці знову значно нижчий за середній.

Очікується, що дані звіту будуть формально представлені у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку. «Ці дані підтверджують нагальність дій у сфері кліматичних змін. Більше немає часу відкладати» - зазначив генсек ООН Антоніо Гуттеріш, який має скликати 23 вересня саміт щодо кліматичних змін.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп вкотре висміяв проблему глобального потепління, іронічно поскаржившись на його відсутність у США.

Джерело: Європейська правда