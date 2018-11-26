ЗМІ опублікували відео допиту захоплених українських моряків



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На відео українські військові зізнаються, що нібито порушили «територіальні води» РФ у морі

Російські ЗМІ опублікували відео із захопленими українськими моряками, яких утримують у порту анексованої Керчі.

На відео вони зізнаються, що нібито порушили «територіальні води» РФ у морі.

Член екіпажу військового катеру «Нікополь» Андрій Драч на відео заявив, що українські кораблі зайшли в «територіальні води Росії».

«Я, Драч Андрій, член екіпажу судна «Нікополь» ВМС України. 23 числа отримав завдання слідувати маршрутом «Одеса-Маріуполь» через Керченську протоку. На шляху слідування до Маріуполя ми зайшли в територіальні води РФ, де нас попереджала берегова охорона РФ, що ми порушуємо законодавство Росії. Неодноразово нам говорили, щоб ми покинули територіальні води Росії Під час зупинки берегова охорона попередила нас, що треба покинути територіальні води РФ і вийти за 12-мильну зону і чекати на подальші рішення нашого проходження через Керченську протоку до Маріуполя».

Командир однієї з військових частин ВМС Володимир Лісовий на відео говорить про те, що «свідомо ігнорував» запити з боку РФ та усвідомлював, що «дії українських суден чинять провокацію»,

На відео видно, що Лісовий читає підготовлений заздалегідь текст.

«Я, Лісовий Володимир Володимирович, командир військової частини 1828. З 22 листопада 2018 року перебуваю у складі кораблів ВМС України…Здійснив перехід через Керченську протоку. Після перетину російського кордону візуально спостерігав кораблі пограничної служби ФСБ Російської Федерації. Із запитів …радіостанції ігнорував свідомо. Під час переходу на борту перебувала стрілецька зброя, а також кулемети ДШК з боєкомплектами. Усвідомлював, що дії кораблів ВМС України у Керченській протоці несуть провокаційний характер. Я виконував наказ і планував здійснити переправлення кораблів з порту Одеси до порту Маріуполя».

Член екіпажу Сергій Цибізов, так само як і Драч, на відео, знятим російською стороною, заявив про нібито порушення Україною «територіальних вод РФ».

«Я, Цибізов Сергій Андрійович, у п’ятницю вранці вийшли о 8 ранку з Одеси і йшли до Бердянська через Керченську протоку. Коли підійшли до Керченську протоку зайшли на води Росії, після чого нам були поставлені команди зупинитися і очікувати подальших команд. Перед тим як відкрити вогонь були помічені ракетниці зеленого кольору, дві. Ми на «Нікополі» далі йшли-йшли і з нами зв’язалися російські кораблі, попросили зупинитися, впасти на реверс. По нас відкрили також вогонь. Командир прийняв рішення та зупинив катер. Нас зняли з катера і все», - заявив військовий.

Як повідомлялося раніше, у зв'язку з захопленням українських кораблів президент Петро Порошенко провів переговори з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. За результатами бесіди сторони домовилися терміново скликати засідання комісії Україна-НАТО.

Генсек Ради Європи зробив заяву щодо ситуації в Азовському морі. Ягланд, зокрема, нагадав, що Азовське море та Керченська протока є спільними територіальними водами України та РФ.

Наразі вже відомо, що Україна готує заяву до Європейського суду з прав людини щодо захисту прав українських військових моряків, захоплених 25 листопада Російською Федерацією.

Зазначимо, що Порошенко звернувся до керівництва Російської Федерації з вимогою звільнити українських моряків та кораблі, затримані в Керченській протоці.

Президент України підтримав пропозицію воєнного комітету винести на РНБО окреме рішення про звернення до Верховної Ради та запровадити воєнний стан.

У зв’язку із ситуацією на Азовському морі Збройні сили України приведені у повну бойову готовність.

Джерело: Громадське