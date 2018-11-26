Генсек Ради Європи зробив заяву щодо ситуації в Азовському морі



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Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд прокоментував російську агресію в Азовському морі

Ягланд зазначив, що договір між Україною та Російською Федерацією був підписаний у 2003 році

Азовське море та Керченська протока є спільними територіальними водами України та РФ, відповідно до договору про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, який набув чинності у 2004 році. Про це йдеться у заяві генсека Ради Європи Турбйорна Ягланда.

«Вільний прохід через Керченську протоку гарантує договір між Україною та Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки», - заявив Ягланд.

Ягланд зазначив, що цей документ був підписаний у 2003 році і набрав чинності в 2004 році.

«Відповідно до цього договору, Азовське море та Керченська протока є спільними територіальними водами. Угода повинна бути дотримана. Дуже важливо уникнути будь-якої подальшої ескалації в регіоні», - заявив він.

Експерт-міжнародник раніше заявив про статус захоплених українських моряків: вони військовополонені. Також стали відомі імена трьох поранених військових моряків.

Раніше повідомлялося, що Україна має інформацію про шістьох поранених українських військових моряків. Окупанти стверджують про трьох поранених. При цьому росіяни заявили, що поранені українці перебувають наразі нібито під охороною спецназу Прикордонної служби ФСБ Росії в керченській лікарні.

Наразі вже відомо, що Україна готує заяву до Європейського суду з прав людини щодо захисту прав українських військових моряків, захоплених 25 листопада Російською Федерацією.

Експерт повідомив подробиці про захоплення росіянами українських кораблів, зокрема окупанти дали команду «Не дайте їм піти!»

Зазначимо, що президент України Петро Порошенко звернувся до керівництва Російської Федерації з вимогою звільнити українських моряків та кораблі, затримані в Керченській протоці.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету винести на РНБО окреме рішення про звернення до Верховної Ради та запровадити воєнний стан.

У зв’язку із ситуацією на Азовському морі Збройні Сили України приведені у повну бойову готовність.

Рада Безпеки ООН сьогодні скликає термінове засідання щодо України.

Верховна Рада збереться на позачергову сесію сьогодні о 16:00. На цій сесії буде розглядатися пропозиція Верховного Головнокомандуючого Петра Порошенка про введення воєнного стану в Україні терміном на 60 діб.