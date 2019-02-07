ФСБ провела додатковий допит захопленого з моряками співробітника СБУ



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За словами адвоката, Андрій Драч, як військовополонений, повідомив ФСБ лише відомості про свою особу

За словами адвоката, українець Андрій Драч «скарг на стан здоров'я і умови утримання не має»

Слідче управління ФСБ Росії провело додатковий допит захопленого біля берегів Криму українського військового, співробітника СБУ Андрія Драча.

Про це написав у Facebook його адвокат Андрій Пепа.

«В Слідчому управлінні ФСБ відбувся додатковий допит Андрія Драча. Згідно зі ст. 17 Женевської конвенції, Андрій, як військовополонений, повідомив лише відомості про свою особу (П.І.Б., дату народження і звання). На інші питання відповідати відмовився, пославшись на ст. 47 КПК РФ», - написав адвокат.

За його словами, Драч «скарг на стан здоров'я і умови утримання не має».

Як відомо, раніше слідчі Федеральної служби безпеки Росії допитали українських моряків, військовополонених Михайла Власюка та Юрія Без'язичного.

У Московському суді 7 лютого відбудеться перше засідання з розгляду апеляцій на продовження арешту 24 військовополонених українських моряків, яких схопили у Керченській протоці.