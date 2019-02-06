Суд РФ завтра візьметься за розгляд апеляції від адвокатів українських моряків



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25 листопада 2018 року прикордонні кораблі РФ в районі Керченської протоки обстріляли й захопили три українських військових кораблі

Адвокати українських моряків подали апеляцію на рішення суду РФ про продовження арешту у середині січня

У РФ у Мосміськсуді, 7 лютого, відбудеться перше засідання з розгляду апеляцій на продовження арешту 24 військовополонених українських моряків, яких схопили у Керченській протоці. Про це адвокат Микола Полозов повідомив у Facebook.

«У четвер 07 лютого у Московському міському суді відбудеться розгляд апеляційних скарг на постанову Лефортовського районного суду про продовження запобіжного заходу щодо військовополонених: Володимира Терещенка, Сергія Попова, Богдана Головаша, Андрія Шевченка. Початок судового засідання о 10:10, зал 327», - уточнив Полозов.

Як повідомлялося, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі РФ в районі Керченської протоки обстріляли й захопили три українських військових кораблі, що здійснювали плановий перехід з порту Одеса в порт Маріуполь, і 24-х моряків.

Після ухвалення підконтрольними РФ кримськими «судами» рішення про арешт захоплених у полон моряків, їх усіх перевезли до Москви.

Всі моряки заявили слідству, що є військовополоненими.

15 і 16 січня Лефортовський суд Москви ухвалив рішення продовжити на три місяці арешт полоненим українським морякам. Адвокати українських моряків оскаржили рішення Лефортовського районного суду м. Москви про продовження терміну тримання під вартою всіх 24-х українських моряків. Усі скарги було подано у встановлений законом триденний термін.