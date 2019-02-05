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    ФСБ допитала двох полонених українських моряків

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    Слідчі за майже 2,5 місяця так і не дали жодного дозволу військовополоненим на побачення і телефонні переговори - ФСБ допитала двох полонених українських моряків
    Слідчі за майже 2,5 місяця так і не дали жодного дозволу військовополоненим на побачення і телефонні переговори

    Українці Михайло Власюк і Юрій Без'язичний ще раз заявили про те, що є військовополоненими

    Слідчі Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії допитали українських моряків, військовополонених Михайла Власюка та Юрія Без'язичного.

    Про це повідомляє адвокат Микола Полозов на своїй сторінці у Facebook.

    «Вчора відбулися слідчі дії з військовополоненим Михайлом Власюком, а сьогодні – з Юрієм Без'язичним. Слідчі СУ ФСБ Росії провели допити, під час яких Власюк і Без'язичний ще раз заявили про те, що є військовополоненими. Під час допитів захист долучив низку заяв і клопотань слідства, в тому числі на надання телефонних переговорів і на побачення з близькими», - написав адвокат.

    За його словами, слідчі «зловживають своїм право давати дозвіл на побачення та дзвінки і ставлять винесення подібних дозволів у пряму залежність від одержання необхідних для слідства свідчень».

    «Слідчі за майже 2,5 місяця так і не дали жодного дозволу військовополоненим на побачення і телефонні переговори» - зазначив Полозов.

    Нагадаємо, у московське СІЗО «Лефортово» привезли 24 продуктові набори для військовополонених українських моряків. 

    До слова, у наймолодшого військовополоненого моряка Ейдера виявили гепатит В.

    Раніше повідомлялося, що трьох поранених українських моряків, які знаходилися в лікарні СІЗО «Матроська тиша», перевели до СІЗО «Лефортово».

    Українського військовополоненого Андрія Ейдера адвокат просить вивезти з РФ на лікування до України або іншої країни.

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