ФСБ допитала двох полонених українських моряків



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Слідчі за майже 2,5 місяця так і не дали жодного дозволу військовополоненим на побачення і телефонні переговори

Українці Михайло Власюк і Юрій Без'язичний ще раз заявили про те, що є військовополоненими

Слідчі Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії допитали українських моряків, військовополонених Михайла Власюка та Юрія Без'язичного.

Про це повідомляє адвокат Микола Полозов на своїй сторінці у Facebook.

«Вчора відбулися слідчі дії з військовополоненим Михайлом Власюком, а сьогодні – з Юрієм Без'язичним. Слідчі СУ ФСБ Росії провели допити, під час яких Власюк і Без'язичний ще раз заявили про те, що є військовополоненими. Під час допитів захист долучив низку заяв і клопотань слідства, в тому числі на надання телефонних переговорів і на побачення з близькими», - написав адвокат.

За його словами, слідчі «зловживають своїм право давати дозвіл на побачення та дзвінки і ставлять винесення подібних дозволів у пряму залежність від одержання необхідних для слідства свідчень».

«Слідчі за майже 2,5 місяця так і не дали жодного дозволу військовополоненим на побачення і телефонні переговори» - зазначив Полозов.

Нагадаємо, у московське СІЗО «Лефортово» привезли 24 продуктові набори для військовополонених українських моряків.

До слова, у наймолодшого військовополоненого моряка Ейдера виявили гепатит В.

Раніше повідомлялося, що трьох поранених українських моряків, які знаходилися в лікарні СІЗО «Матроська тиша», перевели до СІЗО «Лефортово».

Українського військовополоненого Андрія Ейдера адвокат просить вивезти з РФ на лікування до України або іншої країни.