«Газпром» видалив з сайту перелік своїх дочірніх компаній
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В списку «Газпрому» перебувала 161 компанія, в тому числі банкрути та технічні структури
З сайту Публічного акціонерного товариства «Газпром» у четвер, 6 вересня, зник перелік дочірніх і залежних організацій.
На це звернуло увагу видання Deutsche Welle.
Раніше в списку перебувала 161 компанія, в тому числі банкрути та технічні структури.
На даний момент сторінка з адресом subsidiaries повідомляє, що «список підконтрольних ПАТ «Газпром» організацій публікується в щоквартальному звіті».
Нагадаємо,20 березня Україна наклала арешт на всі активи компанії, що знаходяться на території країни.
4 липня «Нафтогаз» повідомив, що Швейцарський суд округу Цуг відновив арешт акцій компаній Nord Stream AG та Nord Stream 2 AG, які належать російському «Газпрому».
Раніше у Швейцарії судові пристави провели опис майна в офісі компанії, яка будує «Північний потік-2», в рамках виконання рішення Стокгольмського арбітражу щодо спору «Газпрому» з «Нафтогазом України».
Нагадаємо, за підсумками двох арбітражних проваджень у Стокгольмі «Газпром» винен «Нафтогазу» 2,56 млрд дол.
У жовтні відбудуться нові тристоронні переговори про транзит російського газу.