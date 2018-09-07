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    «Газпром» видалив з сайту перелік своїх дочірніх компаній

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    «Газпром» видалив з сайту перелік своїх дочірніх компаній

    В списку «Газпрому» перебувала 161 компанія, в тому числі банкрути та технічні структури

    З сайту Публічного акціонерного товариства «Газпром» у четвер, 6 вересня, зник перелік дочірніх і залежних організацій.

    На це звернуло увагу видання Deutsche Welle.

    Раніше в списку перебувала 161 компанія, в тому числі банкрути та технічні структури.

    На даний момент сторінка з адресом subsidiaries повідомляє, що «список підконтрольних ПАТ «Газпром» організацій публікується в щоквартальному звіті».

    Нагадаємо,20 березня Україна наклала арешт на всі активи компанії, що знаходяться на території країни.

    4 липня «Нафтогаз» повідомив, що Швейцарський суд округу Цуг відновив арешт акцій компаній Nord Stream AG та Nord Stream 2 AG, які належать російському «Газпрому».

    Раніше у Швейцарії судові пристави провели опис майна в офісі компанії, яка будує «Північний потік-2», в рамках виконання рішення Стокгольмського арбітражу щодо спору «Газпрому» з «Нафтогазом України».

    Нагадаємо, за підсумками двох арбітражних проваджень у Стокгольмі «Газпром» винен «Нафтогазу» 2,56 млрд дол.

    У жовтні відбудуться нові тристоронні переговори про транзит російського газу.

    Росія Газпром арешт інтернет
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