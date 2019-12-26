Генпрокуратура без погодження повернула ДБР проєкт підозри Федині та Звіробій



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26 листопада ДБР скерувало до ГПУ проект повідомлення про підозру Федині та Звіробій через ніби-то погрозу вбивства Володимира Зеленського

У прокуратурі аргументували повернення документа без погодження тим, що відсутнє рішення щодо Федини

Проєкт повідомлення про підозру народному депутату Софії Федині та волонтерці Марусі Звіробій повернули з Генпрокуратури у Державне бюро розслідувань.

Про це у коментарі журналістам заявила речниця ДБР Анжеліка Іванова, повідомляє Укрінформ.

«З приводу проєкту повідомлення про підозру, наскільки мені відомо, він був повернутий з Генеральної прокуратури без погодження, аргументуючи це тим, що немає рішення по іншій особі, а саме — яка є народним депутатом України. І, власне, допоки не буде прийнято рішення по цій особі, то, відповідно, і цей проєкт повідомлення про підозру наразі є таким, який не погоджено», - сказала Іванова.

Вона наголосила, що наразі не може передбачити, як надалі буде розвиватися ситуація у цій справі.

«Тому що тут уже в подальшому, в міру того, як буде розвиватися слідство, в міру того, скільки доказів буде здобуто, в тому числі, і по народному депутату, і власне, по громадянці, відповідно, можливо, буде підготовлений інший документ або якось скоригований», - уточнила Іванова.

Як повідомлялося, наприкінці листопада слідчі центрального апарату ДБР скерували до ГПУ проєкт повідомлення про підозру у погрозі вбивством щодо президента України чинній народній депутатці України та громадянці.

Нагадаємо, що 26 грудня волонтерка Маруся Звіробій та її адвокати подали заяву до канцелярії Державного бюро розслідувань на керівника ДБР Романа Трубу через службове підроблення.