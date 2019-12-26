Звіробій подала заяву на главу ДБР Трубу



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Ветеранка АТО Маруся Звіробій разом з адвокатами подала заяву на директора ДБР Романа Трубу

Звіробій повідомила, що під час допиту в неї переважно питали про народну депутатку Софію Федину та цікавилися ставленням до Володимира Зеленського

Волонтерка Маруся Звіробій та її адвокати подали заяву до канцелярії Державного бюро розслідувань на керівника ДБР Романа Трубу через службове підроблення.

Про це вона сказала у коментарі журналістам після допиту у ДБР, повідомляє Укрінформ.

«Сьогодні ми подали заяву на пана Трубу. У нас є підозра, що він вводить в оману суддів. Тому що до мене додому прийшли з ухвалою з Печерського суду, а якщо центральний апарат ДБР має до мене якісь претензії, то вони мали прийти з ухвалою Шевченківського суду. ... Тому відповідні заяви сьогодні ми залишили у канцелярії ДБР», - сказала Звіробій.

У свою чергу адвокат волонтерки Андрій Писаренко зазначив, що була подана заява про вчинення кримінального правопорушення за ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України, а саме — службовою особою правоохоронного органу, тобто у цьому випадку — керівником ДБР.

Водночас, Звіробій повідомила, що під час допиту в неї переважно питали про народну депутатку Софію Федину. Запитували і про ставлення до Володимира Зеленського. Наступний допит Звіробій запланований на 10 січня.

Також до ЗМІ вийшла й речниця ДБР Анжеліка Іванова. Вона зазначила слідство ще триває. Чи будуть викликати іншу фігурантку справи – нардепа Софію Федину, нині невідомо.

Державне бюро розслідувань скерувало до ГПУ проєкт повідомлення про підозру народному депутату від фракції «Європейська солідарність» Софії Федини та військовослужбовцю Марусі Звіробій через погрозу вбивства президента України Володимира Зеленського.

Як відомо, 2 грудня Звіробій приходила на допит до Державного бюро розслідування у справі, порушеній за фактом так званих погроз президенту Володимиру Зеленському.

Як повідомлялось, 1 листопада Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом висловлювань Федини і Звіробій на адресу Зеленського.

Раніше повідомлялося, що детективи Державного бюро розслідувань вранці 28 листопада прийшли з обшуками до будинку волонтера Марусі Звіробій в Калинівці, яка разом з нардепом Софією Фединою підозрюється в плануванні вбивства президента Володимира Зеленського.

Федина вважає обшуки у будинку Звіробій хамством з боку Держбюро розслідувань.

Раніше слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань скерували до Генеральної прокуратури проект повідомлення про підозру у погрозі вбивством щодо президента України народній депутатці від «Європейської солідарності» Софії Федині та волонтерці Марусі Звіробій.

До слова, раніше голова Служби безпеки України Іван Баканов в інтерв’ю «Главкому» сказав, що справа про погрози чи то «тривожні прогнози», висловлені на адресу президента з боку нардепа Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій матиме продовження найближчим часом. Баканов зазначив, що мова тут не йде про гумор.

Нагадаємо, обговорюючи розмову Зеленського з добровольцями в Золотому, Федина і волонтер Маруся Звіробий висловили припущення, що під час однієї з таких поїздок президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху.