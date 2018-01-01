Генпрокуратура повідомила Азарову й Арбузову про підозру

Екс-прем'єр-міністра підозрюють у нанесенні державі збитків у розмірі 2,2 млрд грн

Генпрокуратура повідомила про підозру колишньому прем'єр-міністру України Миколі Азарову і екс-голові Нацбанку Сергію Арбузову. Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко на сторінці в Facebook. Так, Азарову, заданими Луценка, повідомлено про підозру «за фактом співучасті у незаконному заволодінні видобутим ПАТ



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Арбузов і Азаров

Екс-прем'єр-міністра підозрюють у нанесенні державі збитків у розмірі 2,2 млрд грн

Генпрокуратура повідомила про підозру колишньому прем'єр-міністру України Миколі Азарову і екс-голові Нацбанку Сергію Арбузову. Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко на сторінці в Facebook.

Так, Азарову, заданими Луценка, повідомлено про підозру «за фактом співучасті у незаконному заволодінні видобутим ПАТ «Укргазвидобування» та ПАТ «Укрнафта» скрапленим газом в особливо великих розмірах, що заподіяло державі шкоду у розмірі 2,2 млрд грн».

Арбузову повідомлено про підозру «за фактом співучасті у заволодінні грошовими коштами ДАТ «Чорноморнафтогаз» в сумі 3,2 млрд. грн. при купівлі двох самопідіймальних бурових установок В312 і В319»/

Як повідомлялось, Апеляційний суд Лондона завершив відкриті слухання за скаргою України на рішення Високого суду Лондона щодо повернення так званого «боргу Януковича» в сумі 3 млрд доларів. Як повідомляється, подальші слухання, в ході яких сторони можуть надати додаткову інформацію та викласти аргументи, які не встигли викласти раніше, будуть відбуватися в заочному форматі. Засідання триватимуть до 5 лютого, після чого суд має віддалитися для прийняття рішення.