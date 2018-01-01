Суд Лондона завершив відкриті слухання у справі про «борг Януковича»

Подальші слухання у справі про «борг Януковича» будуть проходити до 5 лютого

Апеляційний суд Лондона завершив відкриті слухання за скаргою України на рішення Високого суду Лондона щодо повернення так званого «боргу Януковича» в сумі 3 млрд доларів. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України. «Сьогодні Апеляційний суд Англії завершив слухання апеляційної скарги, поданої України на рішення,



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Апеляційний суд Лондона

Подальші слухання у справі про «борг Януковича» будуть проходити до 5 лютого

Апеляційний суд Лондона завершив відкриті слухання за скаргою України на рішення Високого суду Лондона щодо повернення так званого «боргу Януковича» в сумі 3 млрд доларів. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.

«Сьогодні Апеляційний суд Англії завершив слухання апеляційної скарги, поданої України на рішення, винесене в березні 2017 в порядку спрощеного виробництва англійською Високим судом на користь довірчого керуючого (трасті), що діє в інтересах Російської Федерації, у судовому процесі з єврооблігацій на суму 3 млрд доларів США, які нібито були випущені України в грудні 2013 року», - йдеться в повідомленні Мінфіну.

Як повідомляється, подальші слухання, в ході яких сторони можуть надати додаткову інформацію та викласти аргументи, які не встигли викласти раніше, будуть відбуватися в заочному форматі. Засідання триватимуть до 5 лютого, після чого суд має віддалитися для прийняття рішення.

Нагадаємо, Апеляційний суд Англії 22 січня 2018 року почав розгляд справи про борг України перед Росією на 3 млрд доларів. Мова йде про наступне: у грудні 2013 року Україна випустила єврооблігації на 3 млрд доларів під 5% річних, які викупив російський Мінфін. Отримавши гроші, уряд Миколи Азарова погасило борги по зарплатах перед бюджетниками і профінансувала соціальні витрати.

Всього Москва пообіцяла Києву кредитну лінію на 15 млрд доларів і знижку на російський газ, якщо українська влада відмовиться підписувати Угоду про Асоціацію з ЄС. Такою була домовленість президента РФ Володимира Путіна і на той момент президента України Віктора Януковича. Решту 12 млрд доларів кредиту планувалося пізніше оформити через нові випуски євробондів.

Після початку Евромайдана і втечі Януковича з країни ні про яке кредитуванні мови вже йшло. У грудні 2015 року уряд вже нового прем'єра Арсенія Яценюка наклав мораторій на виплату зазначеної суми, направивши, однак, лист Мінфіну РФ з пропозицією реструктуризувати борг, на що отримала категоричну відмову з вимогою повернути гроші.

Судові суперечки тривають вже майже два роки. Позов про стягнення заборгованості з України російський Мінфін подав у лютому 2016 року. Українська сторона кілька разів просила відкласти розгляд справи, щоб підготувати заперечення на російський позов.

У січні минулого року Високий суд Лондона почав слухання у справі. Варто пояснити, що апеляція України означає те, що Київ просить дозвіл використовувати в захисті свої доводи по справі, які раніше відкинув Високий суд Лондона.

Суд першої інстанції розділив комерційну та політичну складові справи, вважаючи, що аргументи про примус і тиск з боку Російської Федерації є політичними чинниками і розглядати їх суд не може.