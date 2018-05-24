Генсек ООН закликав США та КНДР продовжити діалог

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Генсек ООН висловив занепокоєність через скасування зустрічі Трампа і Кім Чен Ина

Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріш висловив глибоке занепокоєність через скасування зустрічі президента США Дональда Трампа та лідера Північної Кореї Кім Чен Ина.

Про це повідомляє ООН у Twitter.

Наголошується, що Гутерріш закликав Сполучені Штаті та КНДР продовжити діалог для пошуку шляху до ядерного роззброєння на Корейському півострові, що може бути перевіреним.

Генеральный секретарь ООН выразил глубокую обеспокоенность по поводу отмены встречи между президентом США и лидером КНДР. Глава ООН настоятельно призвал стороны продолжить диалог, чтобы найти путь к поддающейся проверке денуклеаризации Корейского полуострова https://t.co/z3iRLGuctf — ООН (@UnitedNationsRU) 24 травня 2018 р.

Нагадаємо, 24 травня Трамп скасував зустріч з Кім Чен Ином, бо вважає недоцільним проводити її після «злоби і відкритої ворожнечі», яку лідер Північної Кореї продемонстрував у своїх нещодавніх заявах.