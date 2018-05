Трамп відмінив довгоочікувану зустріч з Кім Чен Ином

Президент США підкреслив, що на сьогодні «недоречно проводити цю зустріч»

Президент США Дональд Трамп скасував зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином. Про це у четвер, 24 травня, повідомляється у Twitter Білого дому.

«Лист президента Кім Чен Ину: «У даний час недоречно проводити цю давно заплановану зустріч», - говориться у повідомленні, до якого прикріплений повний текст листа.

A letter from the President to Chairman Kim Jong Un: "It is inappropriate, at this time, to have this long-planned meeting." pic.twitter.com/3dDIp55xu1