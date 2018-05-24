Трамп відмінив довгоочікувану зустріч з Кім Чен Ином

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Президент США підкреслив, що на сьогодні «недоречно проводити цю зустріч»

Президент США Дональд Трамп скасував зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином. Про це у четвер, 24 травня, повідомляється у Twitter Білого дому.

«Лист президента Кім Чен Ину: «У даний час недоречно проводити цю давно заплановану зустріч», - говориться у повідомленні, до якого прикріплений повний текст листа.

A letter from the President to Chairman Kim Jong Un: "It is inappropriate, at this time, to have this long-planned meeting." pic.twitter.com/3dDIp55xu1 — The White House (@WhiteHouse) 24 мая 2018 г.

Трамп пояснив, що не бачить можливості провести зустріч з Кім Чен Ином «у зв'язку з сильним гнівом та відкритою ворожнечею», продемонстрованими під час останніх заяв Північної Кореї.

«Ви розповідаєте про можливості в ядерній сфері, але наші можливості є набагато потужнішими, і я молюсь Богові, щоб вони ніколи не були приведені в дію», - говориться в листі Трампа.

Разом з тим, Трамп добавив, що готовий зустрітися з керівником Північної Кореї у майбутньому.

Нагадаємо, 10 травня Трамп повідомив, що він та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин планують провести довгоочікувані переговори 12 червня в Сінгапурі.

Це мали бути перші в історії особисті переговори діючого президента США та лідера Північної Кореї, на яких планувалося обговорити питання денуклеаризації КНДР та виведення американських військ з Південної Кореї.