Генсек ООН закликав сторони конфлікту в Сирії оголосити місячне перемир’я
- Вчора, 23:42
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Генеральний секретар «з тривогою» стежить за наростанням напруженості в Сирії
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав негайно оголосити в Сирії перемир'я терміном на один місяць.
До цього заклику його підштовхнула ескалація конфлікту на ізраїльсько-сирійському кордоні, повідомляє прес-служба ООН.
«Генеральний секретар з тривогою стежить за наростанням напруженості в Сирії і загрози втягування в конфлікт інших держав. Він закликає всі сторони припинити ескалацію і проявити стриманість», - йдеться у заяві.
Гуттеріш наголошує, що останні тижні стали для сирійців одним з найважчих періодів за весь час війни. Тільки за перший тиждень лютого жертвами авіабомбардувань стали близько тисячі людей.
Нагадаємо, після збиття ізраїльського літака на кордоні країни з Сирією генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав усі сторони до «термінової і безумовної деескалації насильства».