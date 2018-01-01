Генсек ООН закликав сторони конфлікту в Сирії оголосити місячне перемир’я

Генеральний секретар «з тривогою» стежить за наростанням напруженості в Сирії

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав негайно оголосити в Сирії перемир'я терміном на один місяць. До цього заклику його підштовхнула ескалація конфлікту на ізраїльсько-сирійському кордоні, повідомляє прес-служба ООН. «Генеральний секретар з тривогою стежить за наростанням напруженості в Сирії і загрози втягування в конфлікт



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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш

Генеральний секретар «з тривогою» стежить за наростанням напруженості в Сирії

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав негайно оголосити в Сирії перемир'я терміном на один місяць.

До цього заклику його підштовхнула ескалація конфлікту на ізраїльсько-сирійському кордоні, повідомляє прес-служба ООН.

«Генеральний секретар з тривогою стежить за наростанням напруженості в Сирії і загрози втягування в конфлікт інших держав. Він закликає всі сторони припинити ескалацію і проявити стриманість», - йдеться у заяві.

Гуттеріш наголошує, що останні тижні стали для сирійців одним з найважчих періодів за весь час війни. Тільки за перший тиждень лютого жертвами авіабомбардувань стали близько тисячі людей.

Нагадаємо, після збиття ізраїльського літака на кордоні країни з Сирією генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав усі сторони до «термінової і безумовної деескалації насильства».