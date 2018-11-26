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    Генштаб: під час нападу українські кораблі обстріляв російський винищувач

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    Генштаб: під час нападу українські кораблі обстріляв російський винищувач

    Під час атаки на українські кораблі була також застосована авіація Російської Федерації. Су-30

    Під час захоплення трьох українських суден біля Керченської протоки їх атакував російський винищувач Су-30.

    Про це під час виступу у Верховній Раді повідомив начальник Генерального штабу Збройних сил Віктор Муженко.

    «Ми отримали додаткову інформацію про те, що під час атаки на українські кораблі була також застосована авіація Російської Федерації. Су-30 здійснив таку атаку з випуском двох ракет», — розповів він.

    Також Муженко зазначив, що, за даними Міжнародного комітету Червоного Хреста, троє поранених українських військових перебувають в Керчі — в лікарні імені Пирогова.

    Нагадаємо, сьогодні, 26 листопада, народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

    Воєнний стан введений в 10 областях України. Це Вінницька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, а також Чернігівська, Херсонська області та внутрішні води Азово-Керченської акваторії.

    Раніше президент України Петро Порошенко запропонував ввести в Україні воєнний стан на 30 днів, пояснивши, що не хоче, щоб «воєнний стан жодним днем не наклався на початок передвиборчої кампанії».

    депутати Генштаб воєнний стан
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