Генштаб: під час нападу українські кораблі обстріляв російський винищувач



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Під час атаки на українські кораблі була також застосована авіація Російської Федерації. Су-30

Під час захоплення трьох українських суден біля Керченської протоки їх атакував російський винищувач Су-30.

Про це під час виступу у Верховній Раді повідомив начальник Генерального штабу Збройних сил Віктор Муженко.

«Ми отримали додаткову інформацію про те, що під час атаки на українські кораблі була також застосована авіація Російської Федерації. Су-30 здійснив таку атаку з випуском двох ракет», — розповів він.

Також Муженко зазначив, що, за даними Міжнародного комітету Червоного Хреста, троє поранених українських військових перебувають в Керчі — в лікарні імені Пирогова.

Нагадаємо, сьогодні, 26 листопада, народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

Воєнний стан введений в 10 областях України. Це Вінницька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, а також Чернігівська, Херсонська області та внутрішні води Азово-Керченської акваторії.

Раніше президент України Петро Порошенко запропонував ввести в Україні воєнний стан на 30 днів, пояснивши, що не хоче, щоб «воєнний стан жодним днем не наклався на початок передвиборчої кампанії».