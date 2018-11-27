В Україні запровадили воєнний стан в 10 областях



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Народні депутати проголосували за введення воєнного стану в Україні

Військовий стан вводиться з 14:00 26 листопада терміном на 30 діб

Сьогодні, 26 листопада, народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

Так, за президентський указ проголосували 276 депутатів.

Раніше сьогодні на сайті глави держави був опублікований даний указ.

У документі зазначено, що військовий стан вводиться з 14:00 26 листопада терміном на 30 діб.

Воєнний стан введений в 10 областях України. Це Вінницька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, а також Чернігівська, Херсонська області та внутрішні води Азово-Керченської акваторії.

«Друга позиція проекту закону передбачається за підсумками обговорення введення воєнного стану тільки в областях, розташованих уздовж російського кордону, вздовж придністровської ділянки україно-молдовського кордону та вздовж узбережжя Чорного і Азовського морів ... Це Вінницька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська , Чернігівська, Херсонська і внутрішні води Керченської акваторії», - заявив президент Петро Порошенко під стенограму.

Парубій заявив, що відразу підпише цей закон.

У ніч на понеділок, 26 листопада, відбулося екстрене засідання Ради національної безпеки і оборони України (РНБО), на якому було прийнято рішення ініціювати введення воєнного стану в країні. Приводом стало захоплення росіянами українських кораблів в районі Керченської протоки.

Воєнний стан - це особливий правовий режим, який вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії, загрози нападу, порушення територіальної цілісності країни.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко звернувся до українців у зв’язку із засіданням ВР щодо затвердження Указу про введення в Україні воєнного стану. Глава держави, зокрема, запропонував ввести в Україні воєнний стан на 30 днів.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони рекомендував парламенту підтримати законопроект про затвердження указу президента про введення воєнного стану в Україні.

Колишні президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко звернулися до парламенту з проханням запровадження воєнного стану, якщо цьому немає альтернативи з одночасним ухваленням постанови про призначення президентських виборів на 31 березня 2019 року.

У зв’язку із ситуацією на Азовському морі Збройні сили України приведені у повну бойову готовність.

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