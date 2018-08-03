Геращенко повідомила, коли звільнений у Росії Костенко прибуде до Києва
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Розсилка
Костенко сьогодні пізно вночі прибуде в українське посольство
Перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявляє, що на початку наступного тижня звільнений з російської в’язниці кримський активіст Євромайдан Олександр Костенко прибуде до Києва.
Про це Геращенко повідомила на своїй сторінці в Facebook.
«Президент вже поспілкувався телефоном з Олександром Костенком , який з нашим консулом Геннадієм Бриченком їдуть до Москви. Планується, що вони пізно вночі прибудуть до українського посольства. А вже в понеділок- вівторок чекаємо Олександра у Києві», – написала Геращенко.
1 серпня засудженого в анексованому Росією Криму активіста Майдану Костенка випустили на свободу. В українця закінчився термін відбування покарання.
Також у Києві знайшли квартиру для звільненого політв’язня Костенка.
За версією російського слідства, 18 лютого 2014 року в ході «масових заворушень» в Києві Костенко заподіяв тілесні ушкодження співробітнику кримського спецпідрозділу «Беркут».
Активіст начебто кинув камінь у бійця «Беркуту».
Після анексії Росією Криму, «суд» анексованого півострова вирішив, що дії Костенко були спрямовані на «насильницьке повалення конституційного ладу в Україні».
Також силовики стверджували, що він без дозволу, незаконно зберігав удома нарізну зброю. Костенко не визнає звинувачень.
У лютому 2016 року стало відомо, що Костенко потребує термінової медичної допомоги, у нього відсихає рука.
Окупований суд ув’язнив Костенка на 4 роки й 2 місяці, пізніше термін скоротили до 3 років і 6 місяців.