Геращенко повідомила, коли звільнений у Росії Костенко прибуде до Києва



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Олександр Костенко, який відбував покарання у російській колонії, 3 серпня був звільнений

Костенко сьогодні пізно вночі прибуде в українське посольство

Перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявляє, що на початку наступного тижня звільнений з російської в’язниці кримський активіст Євромайдан Олександр Костенко прибуде до Києва.

Про це Геращенко повідомила на своїй сторінці в Facebook.

«Президент вже поспілкувався телефоном з Олександром Костенком , який з нашим консулом Геннадієм Бриченком їдуть до Москви. Планується, що вони пізно вночі прибудуть до українського посольства. А вже в понеділок- вівторок чекаємо Олександра у Києві», – написала Геращенко.

1 серпня засудженого в анексованому Росією Криму активіста Майдану Костенка випустили на свободу. В українця закінчився термін відбування покарання.

Також у Києві знайшли квартиру для звільненого політв’язня Костенка.