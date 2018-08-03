У Києві знайшли квартиру для звільненого політв’язня Костенка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Квартира для звільненого з в'язниці РФ Костенка

Омбудсмен пообіцяла допомогти Костенкові оформити статус внутрішньо переміщеної особи

Питання надання житла для звільненого політв'язня Кремля Олександра Костенка вже сьогодні вирішене.

Про це повідомила у Facebook уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«Я звернулася до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, який дав доручення про вирішення цього питання. Провели переговори із Київським міським головою Віталієм Кличком, і таке приміщення було знайдено. Це 2 кімнати з балконом, санвузлом. Частково мебльовані - є три ліжка, зараз займаємось доукомплектуванням меблями. Безумовно, це тимчасове житло, на півроку-рік», - зазначила омбудсмен.

Денісова нагадала, що родина звільненого політв'язня живе в анексованому Криму, а повернутись туди для нього наразі є неможливим.

Вона повідомила, що напередодні звільнення Костенка намагалася зв'язатися з його мамою, але телефон жінки відключений «з метою убезпечити себе - не таємниця, що телефони слухають в РФ».

Омбудсмен також пообіцяла допомогти Костенкові оформити статус внутрішньо переміщеної особи.

Як повідомлялося, раніше перший заступник Голови Верховної Ради, уповноважений президента в мінській гуманітарній групі Ірина Геращенко повідомила, що звільнений сьогодні з російської в'язниці кримський активіст Олександр Костенко цю ніч проведе у посольстві України в Москві, а після прибуття до Києва його тимчасово розмістять у гуртожитку.

Також в МЗС повідомили, скільки українців за останні три роки засудила Росія.