Геращенко просить українців писати листи політв’язням Кремля



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Поштові листівки українським політв’язням можна писати лише російською мовою, їх переглядає тюремна цензура

В деякі російські тюрми можна направляти листи електронною поштою, зокрема, Олегу Сенцову, Миколі Карпюку, - повідомила Геращенко

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко запевнила, що докладе зусиль, щоб в травні в ВР депутати розглянули питання про статус заручників і військовополонених.

Про це вона написала 3 травня у Facebook.

«В парламенті зареєстровано сім законопроектів на цю тему. Я відстоюватиму свого з колегами співавторства, вважаю, що вони найбільше відповідають нормам женевської конвенції», - повідомила Геращенко.

Вона зазначила, що днями отримала кілька листів від політв’язнів Кремля, зокрема, від Романа Сущенка, Зеврі Абсеїтова.

«Романа я добре знаю, ми колеги, земляки. Зеврі - тільки заочно, як і інших ув‘язнених кримських татар. В листах вони дякують кожному українцю, хто не забуває і пише, підтримує морально і психологічно. Їм дуже важливі вісті з України, особливо в умовах інформаційного вакууму, коли з усіх федеральних каналів, які можна дивитися в російських тюрмах, про Україну - тільки глум і бруд», - написала Геращенко.

Вона закликала українців писати листи українським заручникам, і повідомила, що сама останнім часом написала листи багатьом політв’язням Кремля, військовополоненим морякам.

«В деякі російські тюрми можна направляти листи електронною поштою, зокрема, Олегу Сенцову, Миколі Карпюку. Іншим нашим можна направляти лише традиційні поштові листівки - російською, їх переглядає тюремна цензура», - додала Геращенко.

Раніше повідомлялося, що українець Євген Панов, засуджений до восьми років позбавлення волі за звинуваченням у «підготовці диверсії в Криму», вже тисячу днів перебуває у російській неволі.