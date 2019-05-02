Політв’язень Євген Панов вже тисячу днів перебуває у російському полоні



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Євген Панов «пережив скажені тортури», розповів його брат

Євгена Панова змушували співпрацювати з ФСБ, працювати у колонії, співати російський гімн, повідомив його брат

Українець Євген Панов, засуджений до восьми років позбавлення волі за звинуваченням у «підготовці диверсії в Криму», вже тисячу днів перебуває у російській неволі.

Про це 2 травня у Facebook повідомив брат Євгена Панова Ігор Котелянець.

«Сьогодні 1000 днів, як мій рідний брат Євген Панов - політв'язень Кремля. У неділю, під час Великодньої служби у храмі священик запитав мене, чи дзвонить. Ні, не дзвонить. Ні, не хоче, щоб хтось приїжджав. Не зневірився, але прийняв як власний шлях», - написав Котелянець.

Він зауважив, що Панов «пережив скажені тортури: його тілом кілька днів гуляв струм, кінцівки лопалися від напруги під час розтягування на «ласточці», а легені захльобувалися від нестачі кисню, бо душили».

«Витримав і залишився живим. Під час цих 1000 днів росіяни протягли його по десятку тюрем, змушували співпрацювати з ФСБ, працювати у колонії, співати російський гімн, знущалися, як могли... Панов витримав все і не піддався», - написав брат політв’язня.

«Панов хворіє, живе в умовах російської півночі в оточенні постійних загроз. Поправляється, коли читає ваші листи. Росія хоче тримати його мінімум до 2024 року включно, але я вірю, що ми обіймемо його на рідній землі значно раніше», - додав Котелянець.

Нагадаємо, Верховний суд Росії залишив без змін вирок стосовно українця Євгена Панова, засудженого до восьми років позбавлення волі за звинуваченням у «підготовці диверсії в Криму».

Панов заявив, що не має наміру просити помилування у президента РФ і не сподівається на свій обмін.