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    Політв’язень Євген Панов вже тисячу днів перебуває у російському полоні

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    <p>Євген Панов &laquo;пережив скажені тортури&raquo;, розповів його брат</p> - Політв’язень Євген Панов вже тисячу днів перебуває у російському полоні

    Євген Панов «пережив скажені тортури», розповів його брат

    Євгена Панова змушували співпрацювати з ФСБ, працювати у колонії, співати російський гімн, повідомив його брат

    Українець Євген Панов, засуджений до восьми років позбавлення волі за звинуваченням у «підготовці диверсії в Криму», вже тисячу днів перебуває у російській неволі.

    Про це 2 травня у Facebook повідомив брат Євгена Панова Ігор Котелянець.

    «Сьогодні 1000 днів, як мій рідний брат Євген Панов - політв'язень Кремля. У неділю, під час Великодньої служби у храмі священик запитав мене, чи дзвонить. Ні, не дзвонить. Ні, не хоче, щоб хтось приїжджав. Не зневірився, але прийняв як власний шлях», - написав Котелянець.

    Він зауважив, що Панов «пережив скажені тортури: його тілом кілька днів гуляв струм, кінцівки лопалися від напруги під час розтягування на «ласточці», а легені захльобувалися від нестачі кисню, бо душили».

    «Витримав і залишився живим. Під час цих 1000 днів росіяни протягли його по десятку тюрем, змушували співпрацювати з ФСБ, працювати у колонії, співати російський гімн, знущалися, як могли... Панов витримав все і не піддався», - написав брат політв’язня.

    «Панов хворіє, живе в умовах російської півночі в оточенні постійних загроз. Поправляється, коли читає ваші листи. Росія хоче тримати його мінімум до 2024 року включно, але я вірю, що ми обіймемо його на рідній землі значно раніше», - додав Котелянець.

    Нагадаємо, Верховний суд Росії залишив без змін вирок стосовно українця Євгена Панова, засудженого до восьми років позбавлення волі за звинуваченням у «підготовці диверсії в Криму».

    Панов заявив, що не має наміру просити помилування у президента РФ і не сподівається на свій обмін.

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