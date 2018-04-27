Геращенко розказала, як РФ ігнорує пропозицію по передачі 23 засуджених росіян

«Натомість їх вносять в свої списки ОРДЛО», - зауважила віце-спікер ВР

Представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи, заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила, що Україна «давно готова до чергового етапу звільнення заручників». Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, коментуючи заяви російської сторони про «можливий великий обмін полоненими



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«Натомість їх вносять в свої списки ОРДЛО», - зауважила віце-спікер ВР

Представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи, заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила, що Україна «давно готова до чергового етапу звільнення заручників».

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, коментуючи заяви російської сторони про «можливий великий обмін полоненими на Донбасі».

При цьому Геращенко зауважила, що Україна чекає від РФ та її представників «не заяв, а конкретної відповіді» щодо пропозиції передати їм 23 росіян, що засуджені за злочини проти суверенітету і територіальної цілісності України задля звільнення українців в російських тюрмах.

«РФ й досі не зацікавилася своїми 23 громадянами, натомість їх вносять в свої списки ОРДЛО, як і беркутівців, по причетності яких до вбивств на Майдані зараз йдуть розслідування, як і причетних до терактів в Одесі і Харкові. Ми розцінюємо це як штучне затягування чергового процесу звільнення й звертаємося до РФ з пропозицією прийняти рішення про звільнення заручників», - заявила вона.

За словами Геращенко, 27 квітня була проведена координаційна нарада з представниками СБУ, МінТОТ, МЗС, що залучені до роботи гуманітарної групи.

«Готуємося до мінської зустрічі 4 травня», - написала заступник голови ВР.

Нагадаємо, у грудні 2017 року на Донбасі відбувся масштабний обмін полоненими, було звільнено 74 українця.

Недавно так звана влада тимчасового окупованої частини Донецької області заявила про готовність провести обмін полоненими з Києвом за формулою 80 на 14.