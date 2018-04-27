Гризлов заявив про підготовку обміну полонених за форматом «всіх на всіх»

«Але зрозуміло, що це буде покроковий обмін», - зауважив представник РФ

Найближчим часом можливий великий обмін полоненими на Донбасі. Про це заявив у п'ятницю, 27 квітня, представник РФ в групі Борис Гризлов. «Я думаю, що найближчим часом буде чергова можливість великого обміну», - повідомив Гризлов, якого цитують «РИА Новости». Він зазначив, що 4 травня відбудеться чергова зустріч контактної



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Обмін полоненими на Донбасі

«Але зрозуміло, що це буде покроковий обмін», - зауважив представник РФ

Найближчим часом можливий великий обмін полоненими на Донбасі. Про це заявив у п'ятницю, 27 квітня, представник РФ в групі Борис Гризлов.

«Я думаю, що найближчим часом буде чергова можливість великого обміну», - повідомив Гризлов, якого цитують «РИА Новости».

Він зазначив, що 4 травня відбудеться чергова зустріч контактної групи.

«Ми готуємо можливість обміну за форматом «всіх на всіх», але зрозуміло, що це буде покроковий обмін. «Всіх на всіх» складно - вивіряються списки», - сказав представник РФ.

Він вважає, що обмін повинен відбутися у співвідношенні один на п'ять. При цьому Гризлов заявив, що на українській території в п'ять разів більше затриманих, ніж на території «ДНР» та «ЛНР».

Нагадаємо, у грудні 2017 року на Донбасі відбувся масштабний обмін полоненими, було звільнено 74 українця.

Недавно так звана влада тимчасового окупованої частини Донецької області заявила про готовність провести обмін полоненими з Києвом за формулою 80 на 14.