Геращенко розповіла про плани на наступне засідання в Мінську

Україна ініціюватиме створення механізму пошуку зниклих безвісти на Донбасі

Українська сторона на наступному засіданні в Мінську 14 лютого Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) ініціюватиме створення механізму пошуку зниклих безвісти на Донбасі за участю Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ), Росії та із запрошенням представників ОРДЛО. Про це повідомила представник України в



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Ірина Геращенко

Україна ініціюватиме створення механізму пошуку зниклих безвісти на Донбасі

Українська сторона на наступному засіданні в Мінську 14 лютого Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) ініціюватиме створення механізму пошуку зниклих безвісти на Донбасі за участю Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ), Росії та із запрошенням представників ОРДЛО.

Про це повідомила представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко у себе на сторінці у Facebook за результатами візиту на Луганщину.

«Дуже важливо, щоб МКЧХ офіційно долучився до цих робіт, в т. ч. на окупованих територіях, а в рамках мінських груп щоб був створений механізм за участю РФ, України і МКЧХ, із запрошенням представників ОРДЛО. Ми будемо про це говорити на найближчій зустрічі в Мінську 14 лютого», – написала вона.

Геращенко зазначила, що за минулий рік було знайдено 71 особу.

«Минулого року наші пошукові бригади у складі представників МО, ДСНС, судмедекспертів і кінологів, цивільних представників громадських пошукових організацій, відпрацювали 15 місць, 4 з них в сірій зоні. За 2017 рік знайдено 71 особу, які ідентифіковані як цивільні і військові, 18 тіл передано ОРДЛО», – підкреслила вона.

За словами Геращенко знайдені останки проходять відповідну експертизу ДНК, а як немає співпадінь з базою даних загиблих українців, «далі підключається МКЧХ і намагаються знайти родичів на окупованих територіях». Біля знайдених останків нерідко знаходили георгіївські стрічки чи зброю російського виробництва.