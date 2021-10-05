Геращенко розповіла, який «подарунок» Зеленський зробить Путіну

Геращенко: «Зеленський вирішив зробити подарунок Путіну на його день народження»

Те, що зараз відбувається у парламенті, стане справжнім подарунком для Кремля. Про це заявила співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко під час засідання Верховної Ради.

«У Зеленського є одна нереалізована мрія – він хоче сам на сам зустрітися з Путіним. А оскільки Путін не хоче з ним зустрічатися, то Зеленський вирішив зробити подарунок Путіну на його день народження. 7 жовтня день народження Путіна, і Зеленський і «слуги» дарують на блюдці зґвалтований український парламент. Тому що зараз ми тут бачимо похорони парламентаризму. Разумков пожинає зараз те, що він посіяв. Бо він усіх вас привів», – наголосила соратниця Порошенка.

Нагадаємо, Рада не підтримала відсторонення Стефанчука від ведення засідань.

Також, напередодні Рада запустила процедуру відкликання Разумкова з посади спікера.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада може розглянути питання про відкликання Дмитра Разумкова з посади голови парламенту 7 жовтня. Уже сьогодні Рада може проголосувати за включення цього питання до порядку денного та визначитися з процедурою його розгляду.