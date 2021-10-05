  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Геращенко розповіла, який «подарунок» Зеленський зробить Путіну

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Геращенко розповіла, який «подарунок» Зеленський зробить Путіну
    фото скріншот відео

    Геращенко: «Зеленський вирішив зробити подарунок Путіну на його день народження»

    Те, що зараз відбувається у парламенті, стане справжнім подарунком для Кремля. Про це заявила співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко під час засідання Верховної Ради.

    «У Зеленського є одна нереалізована мрія – він хоче сам на сам зустрітися з Путіним. А оскільки Путін не хоче з ним зустрічатися, то Зеленський вирішив зробити подарунок Путіну на його день народження. 7 жовтня день народження Путіна, і Зеленський і «слуги» дарують на блюдці зґвалтований український парламент. Тому що зараз ми тут бачимо похорони парламентаризму. Разумков пожинає зараз те, що він посіяв. Бо він усіх вас привів», – наголосила соратниця Порошенка.

    Нагадаємо, Рада не підтримала відсторонення Стефанчука від ведення засідань.

    Також, напередодні Рада запустила процедуру відкликання Разумкова з посади спікера.

    Раніше повідомлялося, що Верховна Рада може розглянути питання про відкликання Дмитра Разумкова з посади голови парламенту 7 жовтня. Уже сьогодні Рада може проголосувати за включення цього питання до порядку денного та визначитися з процедурою його розгляду.

    Читайте також: Судний день для Разумкова: хто замінить спікера Верховної Ради?
    Теги: Європейська солідарність Путін Ірина Геращенко парламент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Геращенко розповіла, який «подарунок» Зеленський зробить Путіну