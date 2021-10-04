Відставку Разумкова Рада розгляне вже цього тижня

Дмитро Разумков хотів провести зустріч з фракцією «Слуга народу», але ті відмовили спікеру парламенту

Парламент у четвер планує багато попрацювати: крім пленарного засідання, депутати готують позачергове

Верховна Рада може розглянути питання про відкликання Дмитра Разумкова з посади голови парламенту 7 жовтня. Про це повідомляє сьогодні низка ЗМІ з посиланням на поінформовані джерела у Раді.

Уже завтра Рада може проголосувати за включення цього питання до порядку денного та визначитися з процедурою його розгляду.

Згідно з регламентом, за два дні до голосування за відставку спікера депутатам повинні бути представлені звіти Рахункової палати та самого спікера.

Нардепка від «Слуги народу» Євгенія Кравчук підтвердила інформацію про те, що на посаду спікера розглядають Руслана Стефанчука. А його місце, за даними ЗМІ, може зайняти голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

Також відомо, що Рада проведе 7 жовтня о 16:00 позачергове засідання.

«Від 153 депутатів надійшла пропозиція про проведення позачергового засідання. Воно планується на четвер, 16:00», – повідомив Разумков під час погоджувальної ради.

Ініціатором позачергового засідання став народний депутат партії «За майбутнє» Антон Поляков.

Разумков 4 жовтня запросив парламентарів зі «Слуги народу» на зустріч. Однак, як заявила нардепка Євгенія Кравчук, що спільного засідання фракції з Разумковим не буде. Спікер поставив під сумніви дотримання принципів демократії у фракції «Слуга народу», після того, як йому відмовили у зустрічі з колегами.

Раніше Зеленський нарешті пояснив, чому ображається на Разумкова.

2 жовтня у Трускавці президент Володимир Зеленський сказав, що проблема Дмитра Разумкова в тому, що він не поділяє деяких моментів програми партії «Слуга народу», а не в його особистості.

Минулого тижня голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що його перший заступник Руслан Стефанчук хоче обійняти посаду спікера парламенту.

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