Рада запустила процедуру відкликання Разумкова з посади спікера

Все відбуватиметься відповідно до закону і регламенту, запевнив спікер

Верховна Рада запустила процедуру відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту. Процедура розпочалася за поданням голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії, повідомив Разумков у Facebook.

«За поданням народного депутата Давида Арахамія запускається процедура відкликання голови Верховної ради України з посади. Як і зазначав раніше, все відбуватиметься відповідно до закону і регламенту», – написав спікер.

До слова, «Слуги народу» спрогнозували голоси за відставку Разумкова.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада може розглянути питання про відкликання Дмитра Разумкова з посади голови парламенту 7 жовтня. Уже завтра Рада може проголосувати за включення цього питання до порядку денного та визначитися з процедурою його розгляду.

Проте, у порядку денному засідання парламенту немає питання про відставку Разумкова.

Також Разумков заявив, що цього пленарного тижня депутати не зможуть розглянути питання про його відставку.

Нагадаємо, Разумков 4 жовтня запросив парламентарів зі «Слуги народу» на зустріч. Однак, як заявила нардепка Євгенія Кравчук, що спільного засідання фракції з Разумковим не буде. Спікер поставив під сумніви дотримання принципів демократії у фракції «Слуга народу», після того, як йому відмовили у зустрічі з колегами.

Раніше Зеленський нарешті пояснив, чому ображається на Разумкова.

2 жовтня у Трускавці президент Володимир Зеленський сказав, що проблема Дмитра Разумкова в тому, що він не поділяє деяких моментів програми партії «Слуга народу», а не в його особистості.

Минулого тижня голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що його перший заступник Руслан Стефанчук хоче обійняти посаду спікера парламенту.

За інформацією джерел «Главкома», найбільші шанси посісти місце першого віце-спікера після внутрішньофракційних праймеріз – у голови партії «Слуг народу» Олександра Корнієнка. ‌