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    Глава британської контррозвідки звинуватить Кремль - Financial Times

    • Сьогодні, 08:53
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    Ендрю Паркер виступить перед європейськими колегами в понеділок, 14 травня

    Росія ризикує опинитися в ізоляції після інциденту з отруєнням екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля в Солсбері. З таким попередженням планує виступити глава служби британської контррозвідки MI5 Ендрю Паркер на зустрічі глав європейських служб в понеділок, 14 травня.

    Фрагменти його виступу наводить газета Financial Times.

    У своєму виступі Паркер має намір звинуватити Кремль в «грубих порушеннях міжнародних правил» і попередити інші країни, що російський уряд відстоює свої інтереси «через агресивні і згубні дії військових і розвідувальних служб».

    Глава MI5 також планує згадати «безпрецедентний» рівень дезінформації з боку Росії після отруєння Скрипаля. Сам інцидент він характеризує як «навмисну і цілеспрямовану зловмисну дію».

    Нагадаємо, у Великобританії встановили, що колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньку отруїли нервово-паралітичною речовиною військового типу «Новачок», яку розробляла Росія.

    Отруєння Скрипалів сталося у Солсбері 4 березня. Постраждалих госпіталізували у вкрай важкому стані.

    Після місяця лікування стан батька та доньки, за словами лікарів, значно покращився.

    Джерело: УНН

    Росія Велика Британія Сергій Скрипаль
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