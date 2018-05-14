Глава британської контррозвідки звинуватить Кремль - Financial Times
- Сьогодні, 08:53
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Ендрю Паркер виступить перед європейськими колегами в понеділок, 14 травня
Росія ризикує опинитися в ізоляції після інциденту з отруєнням екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля в Солсбері. З таким попередженням планує виступити глава служби британської контррозвідки MI5 Ендрю Паркер на зустрічі глав європейських служб в понеділок, 14 травня.
Фрагменти його виступу наводить газета Financial Times.
У своєму виступі Паркер має намір звинуватити Кремль в «грубих порушеннях міжнародних правил» і попередити інші країни, що російський уряд відстоює свої інтереси «через агресивні і згубні дії військових і розвідувальних служб».
Глава MI5 також планує згадати «безпрецедентний» рівень дезінформації з боку Росії після отруєння Скрипаля. Сам інцидент він характеризує як «навмисну і цілеспрямовану зловмисну дію».
Нагадаємо, у Великобританії встановили, що колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньку отруїли нервово-паралітичною речовиною військового типу «Новачок», яку розробляла Росія.
Отруєння Скрипалів сталося у Солсбері 4 березня. Постраждалих госпіталізували у вкрай важкому стані.
Після місяця лікування стан батька та доньки, за словами лікарів, значно покращився.
Джерело: УНН