Глава британської контррозвідки звинуватить Кремль - Financial Times



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ендрю Паркер виступить перед європейськими колегами в понеділок, 14 травня

Росія ризикує опинитися в ізоляції після інциденту з отруєнням екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля в Солсбері. З таким попередженням планує виступити глава служби британської контррозвідки MI5 Ендрю Паркер на зустрічі глав європейських служб в понеділок, 14 травня.

Фрагменти його виступу наводить газета Financial Times.

У своєму виступі Паркер має намір звинуватити Кремль в «грубих порушеннях міжнародних правил» і попередити інші країни, що російський уряд відстоює свої інтереси «через агресивні і згубні дії військових і розвідувальних служб».

Глава MI5 також планує згадати «безпрецедентний» рівень дезінформації з боку Росії після отруєння Скрипаля. Сам інцидент він характеризує як «навмисну і цілеспрямовану зловмисну дію».

Нагадаємо, у Великобританії встановили, що колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньку отруїли нервово-паралітичною речовиною військового типу «Новачок», яку розробляла Росія.

Отруєння Скрипалів сталося у Солсбері 4 березня. Постраждалих госпіталізували у вкрай важкому стані.

Після місяця лікування стан батька та доньки, за словами лікарів, значно покращився.

Джерело: УНН