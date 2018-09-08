Глава «Газпрому» потрапив в ДТП
-
Розсилка
Очільник «Газпрому» Олексій Міллер
У момент аварії автомобіль Міллера прямував в аеропорт.ї
Автомобіль глави російського газового монополіста «Газпрому» Олексія Міллера потрапив в ДТП на Каширському шосе в Москві.
Про це повідомляє «Интерфакс».
У момент аварії у п’ятницю автомобіль Міллера прямував в аеропорт.
«Незначна ДТП дорогою з аеропорту на переговори з В'єтнамом. Недалеко від Остаф’єво», - розповів прес-секретар голови правління «Газпрому» Сергій Купріянов.
Він наголосив, що інцидент стався «не з нашої вини». За словами прес-секретаря Міллера, в результаті ДТП ніхто не постраждав.
До слова, в місті Коломия на Івано-Франківщині в результаті ДТП загинули дві дитини