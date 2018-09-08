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    Глава «Газпрому» потрапив в ДТП

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    Очільник&nbsp;&laquo;Газпрому&raquo; Олексій Міллер - Глава «Газпрому» потрапив в ДТП
    Очільник «Газпрому» Олексій Міллер

    У момент аварії автомобіль Міллера прямував в аеропорт.ї

    Автомобіль глави російського газового монополіста «Газпрому» Олексія Міллера потрапив в ДТП на Каширському шосе в Москві.

    Про це повідомляє «Интерфакс».

    У момент аварії у п’ятницю автомобіль Міллера прямував в аеропорт.

    «Незначна ДТП дорогою з аеропорту на переговори з В'єтнамом. Недалеко від Остаф’єво», - розповів прес-секретар голови правління «Газпрому» Сергій Купріянов.

    Він наголосив, що інцидент стався «не з нашої вини». За словами прес-секретаря Міллера, в результаті ДТП ніхто не постраждав.

    До слова, в місті Коломия на Івано-Франківщині в результаті ДТП загинули дві дитини

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