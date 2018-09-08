Глава «Газпрому» потрапив в ДТП



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Очільник «Газпрому» Олексій Міллер

У момент аварії автомобіль Міллера прямував в аеропорт.ї

Автомобіль глави російського газового монополіста «Газпрому» Олексія Міллера потрапив в ДТП на Каширському шосе в Москві.

Про це повідомляє «Интерфакс».

У момент аварії у п’ятницю автомобіль Міллера прямував в аеропорт.

«Незначна ДТП дорогою з аеропорту на переговори з В'єтнамом. Недалеко від Остаф’єво», - розповів прес-секретар голови правління «Газпрому» Сергій Купріянов.

Він наголосив, що інцидент стався «не з нашої вини». За словами прес-секретаря Міллера, в результаті ДТП ніхто не постраждав.

До слова, в місті Коломия на Івано-Франківщині в результаті ДТП загинули дві дитини