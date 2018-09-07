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    Масштабна ДТП в Коломиї: загинули троє людей, серед загиблих є діти

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    Масштабна ДТП в Коломиї: загинули троє людей, серед загиблих є діти
    Фото: Управління ДСНС в Івано-Франківській області

    Сталося зіткнення легкового автомобіля «Рено Меган» та вантажного автомобіля «Мерседес Спрінтер»

    В місті Коломия на Івано-Франківщині в результаті ДТП загинули дві дитини.

    Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС в Івано-Франківській області.

    Аварія сталася близько 15 години в п’ятницю, 7 вересня, на вулиці Об’їзна дорога.

    «Внаслідок зіткнення легкового автомобіля «Рено Меган» та вантажного автомобіля «Мерседес Спрінтер» отримали травми 9 осіб. Загинули дві дитини (віком 5-6 років)», - заявили в ДСНС.

    За уточненою інформацією від медичних працівників, по дорозі до лікарні померла ще одна особа (дані загиблих та травмованих встановлюються). Потерпілих доставлено до Коломийської лікарні.

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    Масштабна ДТП в Коломиї: загинули троє людей, серед загиблих є діти
    Масштабна ДТП в Коломиї: загинули троє людей, серед загиблих є діти
    Фото: Управління ДСНС в Івано-Франківській області

    «Рятувальники здійснили заходи по відключенню клем акумуляторних батарей пошкоджених автомобілів та змиванню залишків паливо-мастильних матеріалів з проїжджої частини», - додали в ДСНС.

    Обставини ДТП встановлюються.

    Нагадаємо, 20 липня на Житомирщині маршрутка з пасажирами в’їхала у вантажівку. Внаслідок ДТП 10 людей загинули, ще 10 із отриманими травмами різного ступеню тяжкості були доставлені до медичних закладів.

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