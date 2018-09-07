Масштабна ДТП в Коломиї: загинули троє людей, серед загиблих є діти



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Фото: Управління ДСНС в Івано-Франківській області

Сталося зіткнення легкового автомобіля «Рено Меган» та вантажного автомобіля «Мерседес Спрінтер»

В місті Коломия на Івано-Франківщині в результаті ДТП загинули дві дитини.

Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС в Івано-Франківській області.

Аварія сталася близько 15 години в п’ятницю, 7 вересня, на вулиці Об’їзна дорога.

«Внаслідок зіткнення легкового автомобіля «Рено Меган» та вантажного автомобіля «Мерседес Спрінтер» отримали травми 9 осіб. Загинули дві дитини (віком 5-6 років)», - заявили в ДСНС.

За уточненою інформацією від медичних працівників, по дорозі до лікарні померла ще одна особа (дані загиблих та травмованих встановлюються). Потерпілих доставлено до Коломийської лікарні.

«Рятувальники здійснили заходи по відключенню клем акумуляторних батарей пошкоджених автомобілів та змиванню залишків паливо-мастильних матеріалів з проїжджої частини», - додали в ДСНС.

Обставини ДТП встановлюються.

Нагадаємо, 20 липня на Житомирщині маршрутка з пасажирами в’їхала у вантажівку. Внаслідок ДТП 10 людей загинули, ще 10 із отриманими травмами різного ступеню тяжкості були доставлені до медичних закладів.