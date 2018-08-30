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    Глава МЗС Франції вважає передчасною ідею направлення місії ООН на Донбас

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    Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан - Глава МЗС Франції вважає передчасною ідею направлення місії ООН на Донбас
    Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан

    У Франції вважають, що «спочатку необхідно заручитися політичною волею на місцях»

    Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан вважає, що час для направлення на Донбас місії ООН поки не настав.

    За його словами, спочатку для цього необхідно заручитися політичною волею на місцях.

    «Будемо відверті: без політичної волі на місцях розгляд можливого відправлення місії ООН буде передчасним, навіть контрпродуктивним», - сказав міністр у середу, виступаючи на щорічному засіданні французьких послів в Парижі.

    «Єдиний можливий шлях (для врегулювання на Донбасі) - це реалізація Мінських домовленостей», - зазначив він.

    Нагадаємо, нещодавно Меркель представила Путіну план розміщення миротворців на Донбасі.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

    МЗС Донбас міністр Мінські угоди Франція Україна миротворці миротворча місія
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