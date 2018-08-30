Глава МЗС Франції вважає передчасною ідею направлення місії ООН на Донбас



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Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан

У Франції вважають, що «спочатку необхідно заручитися політичною волею на місцях»

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан вважає, що час для направлення на Донбас місії ООН поки не настав.

За його словами, спочатку для цього необхідно заручитися політичною волею на місцях.

«Будемо відверті: без політичної волі на місцях розгляд можливого відправлення місії ООН буде передчасним, навіть контрпродуктивним», - сказав міністр у середу, виступаючи на щорічному засіданні французьких послів в Парижі.

«Єдиний можливий шлях (для врегулювання на Донбасі) - це реалізація Мінських домовленостей», - зазначив він.

Нагадаємо, нещодавно Меркель представила Путіну план розміщення миротворців на Донбасі.

Джерело: Інтерфакс-Україна