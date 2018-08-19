Меркель представила Путіну план розміщення миротворців на Донбасі



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Меркель запропонувала ввести на Донбас 30-40 тисяч «голубих шоломів»

18 серпня канцлер Німеччини Ангела Меркель під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним запропонувала ввести на Донбас 30-40 тисяч «голубих шоломів».

Про це повідомив головний редактор «Ехо Москви» Олексій Венедиктов на своєму Telegram-каналі.

Журналіст каже, що Меркель, можливо, пропонувала створити там міжнародну адміністрацію. Однак, не відомо чи правдива ця інформація. Оскільки політики говорили за зачиненими дверима і без перекладачів. Жодних заключних заяв після зустрічі також не було.

Зустріч тривала 3 години, окрім Донбасу політики обговорили також Іран та Сирію. Експерти припускають, що найбільше уваги приділили «Північному потоку-2». Відомо, що Німеччина цей проект підтримує, мовляв, він є суто комерційним.

Втім, Меркель неодноразово наголошувала, що роль України як транзитера газу має зберегтися, повторила вона це і перед зустріччю.

18 серпня о Німеччині відбулися тригодинні переговори Путіна і Меркель. Як повідомили в Кремлі, сторони обговорили ситуацію в Україні, Сирії і «Північний потік-2». Поки невідомо, чи говорили лідери двох країн про долю Олега Сенцова.

Раніше глава фракції партії «Союз-90 / зелені» в Бундестазі Катрін Герінг-Еккардт закликала Меркель під час зустрічі з Путіним виступити за звільнення Сенцова.

Перед цим прес-секретар Меркель повідомив, що Берлін сподівається, що питання голодуючого режисера буде вирішено в «гуманітарному» ключі.