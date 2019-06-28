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    Глава МЗС Канади пообіцяла, що міжнародна спільнота й надалі допомагатиме Україні

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    Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд - Глава МЗС Канади пообіцяла, що міжнародна спільнота й надалі допомагатиме Україні
    Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд

    У МЗС Канади наголосили, що «Канада та міжнародні партнери солідарні із Україною»

    Конференція щодо реформ в Україні, яка відбудеться наступного тижня в Торонто, дасть змогу міжнародній спільноті продемонструвати підтримку України.

    Про це заявила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд, повідомляє «Укрінформ».

    «Я рада, що Канада цього року приймає конференцію щодо реформ в Україні. Це - безцінна можливість для Канади та міжнародної спільноти продемонструвати нашу підтримку реформ в Україні. Разом ми й надалі працюватимемо над зміцненням заснованого на правилах міжнародного порядку й створенням для українців майбутнього, якого вони заслуговують», - сказала Фріланд.

    У МЗС Канади наголосили, що «Канада та міжнародні партнери солідарні із Україною» й додали, що участь у конференції візьмуть більше 800 друзів та партнерів, включно із міністрами закордонних справ, керівниками міжнародних інституцій, парламентарями, представниками приватного й неприбуткового сектора.

    «У Торонто будуть представлені 39 держав і сім міжнародних організацій», - зауважили у дипломатичному відомстві.

    Як повідомлялося, конференція у Торонто триватиме з 2 по 4 липня. У 2018 році подібний захід відбувся у Копенгагені, а в 2017-ому - в Лондоні. Головна мета конференції - ознайомити міжнародних партнерів зі здобутками України у проведенні системних реформ, а також окреслити подальші напрямки взаємодії та практичної допомоги Україні на цьому шляху.

    Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський вирушить з візитом до Канади 1-3 липня. Президент візьме участь у міжнародній конференції з підтримки реформ в Україні.

    Нагадаємо, Зеленський вже мав зустріч з Фріланд. 8 травня вони в Києві обговорили боротьбу з корупцією та Мінські переговори.

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