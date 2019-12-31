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    Глава УГКЦ Святослав привітав українців з Новим роком

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    Предстоятель УГКЦ Святослав привітав українців з 2020 роком - Глава УГКЦ Святослав привітав українців з Новим роком
    Предстоятель УГКЦ Святослав привітав українців з 2020 роком

    Предстоятель УГКЦ побажав усім Божої благодаті

    Предстоятель Української греко-католицької церкви, Блаженніший Святослав привітав українців з Новим роком і побажав нової радості і Божої благодаті. Про це ідеться на сторінці глави церкви у Facebook.

    «Усім вам, що входите в Новий рік, хочу побажати нової радості, повноти Божої благодаті. Нехай Господь Бог супроводжує кожного з вас на ваших дорогах цього земного життя. Благословить і підтримає усі ваші добрі наміри. Нехай у цьому Новому році Господь Бог об'явить нам своє нове обличчя, яке перевершить наші сподівання і очікування», – побажав предстоятель УГКЦ.

    УГКЦ Предстоятель УГКЦ Святослав Шевчук
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