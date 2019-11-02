Перш ніж говорити про будь-яке примирення, потрібно зупинити агресора, – глава УГКЦ Святослав



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Предстоятель Української греко-католицької церкви Святослав

Християни не мають відповіді на всі питання, але ми здатні разом їх шукати – Святослав

Перестати чинити зло, почати говорити правду і вести діалог – це ті важливі кроки, які можуть привести до примирення на Донбасі. Проте, ми не повинні йти на компроміс зі злом.

На цьому наголосив предстоятель Української греко-католицької церкви Святослав в ефірі програми «Відкрита Церква», повідомляє департамент інформації УГКЦ.

«Коли йдеться про агресора, тобто про того, хто тепер справді нас вбиває і заперечує нам право на життя та існування, то насамперед потрібно чітко собі відповісти: ми не можемо бути примирені зі злом, із відкритим фактом агресії», – зазначив він.

При цьому очільник греко-католиків наголосив, що християни не мають відповіді на всі питання, «але ми здатні разом їх шукати».

«Спілкуючись з Богом, який є істиною, ми можемо знайти відповіді на наші питання, які нас турбують», – пояснив глава УГКЦ.

«Коли хтось говорить про примирення з агресором в контексті відкритої війни, то такого типу поведінка мені дуже часто нагадує позицію нацистів у Великій Британії на початку Другої світової війни. Тоді для них такого типу примирення де-факто означало капітуляцію Британії перед агресивною політикою Гітлера. Тому, щоб справді вибудувати правильні парадигми та координати нашого пошуку, ми мусимо собі сказати, що із війною, злом та вбивством ми не можемо бути примирені», - наголосив Святослав.

Разом з тим, на думку провідника греко-католицької церкви, існують певні кроки, які можуть допомогти дійти до примирення.

«Передусім необхідно перестати чинити зло для того, щоб ми могли говорити про будь-яке примирення. Потрібно зупинити агресора, зупинити того, хто чинить зло. Я вважаю, що наступний крок – пошук діалогу та можливості спілкуватися. Примирення можливе лише в контексті діалогу. Ще один крок, який ми рано чи пізно мусимо зробити, – це сказати правду. Зло повинно бути назване злом, а добро – добром. Адже без того, щоб сказати правду, справедливого миру ніколи не буде. Без правди немає справедливості», – підкреслив духовний лідер.

Нагадаємо, у Ватикані 16 вересня відбулася зустріч Глави УГКЦ Cвятослава з Вселенським патріархом Варфоломієм. Зустріч відбулася в будинку Санта Марта, де проживає Святіший отець Франциск.