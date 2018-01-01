Глузман пояснив, чому глава МОЗ Супрун має статус недоторканого члена уряду

Глузман повідомив, що Супрун має впливового родича у Республіканській партії США

Семен Глузман, голова Асоціації психіатрів України, лікар та колишній політв’язень в інтерв’ю «Главкому» розповів, що на Петра Порошенка тиснуть з Республіканської партії США щодо Уляни Супрун. [READ_MORE] «Мені доводиться контактувати з людьми із Адміністрації президента. Я не маю права називати прізвища, але



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Семен Глузман

Глузман повідомив, що Супрун має впливового родича у Республіканській партії США

Семен Глузман, голова Асоціації психіатрів України, лікар та колишній політв’язень в інтерв’ю «Главкому» розповів, що на Петра Порошенка тиснуть з Республіканської партії США щодо Уляни Супрун.

«Мені доводиться контактувати з людьми із Адміністрації президента. Я не маю права називати прізвища, але люди, близькі до нашого президента, сам на сам мені кажуть: «Семене Фішелевичу, ви не думайте, що президент не знає, що відбувається в охороні здоров’я. Він все прекрасно розуміє, але нічого не може зробити. Це тиск республіканської партії США. У Супрун родич там займає високе положення», - заявив Глузман.

Голова асоціації психіатрів додав, що півроку тому йому телефонував Генпрокурор Юрій Луценко після того, «як він (Глузман – ред..)в черговий раз через Супрун «наїхав» на президента».

« Я це свідомо роблю, бо він же несе відповідальність. Я не настільки дурний, щоб вважати, що у нас парламент та уряд щось вирішують. Вирішує одна людина і її оточення. І от після того, як я «наїхав» на президента, подзвонив Луценко і сказав, що я помиляюся. По суті, іншими словами, але він сказав те ж саме: президент перебуває під тиском, і що Супрун привели і про лобіювали», - зазначив лікар.