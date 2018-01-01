Стало відомо, хто з міністрів заробив у 2017 році найбільше грошей
- Сьогодні, 13:13
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Заробітна плата Омеляна за 2017 рік становила 746,8 тис. грн
Міністр інфраструктури Володимир Омелян за 2017 рік на посаді міністра заробив більш, ніж інші члени Кабінету Міністрів, а менш, ніж інші - міністр аграрної політики й продовольства Тарас Кутовій. Про це сказано у відповідях міністерств і секретаріату Кабміну на запити «Українських Новин».
Зокрема, заробітна плата Омеляна за 2017 рік становила 746,8 тис. грн, міністра закордонних справ Павла Клімкіна - 740,9 тис. грн, міністра соціальної політики Андрія Реви - 709,1 тис. грн, міністра оборони Степана Полторака - 625,3 тис. грн, міністра екології й природних ресурсів Остапа Семерака - 620,3 тис. грн, віце-прем'єр-міністра Павла Розенко - 610,7 тис. грн, віце-прем'єр-міністра В'ячеслава Кириленко - 607,8 тис. грн, міністра культури Євгена Нищука - 604,2 тис. грн, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова - 601,6 тис. грн, міністра молоді й спорту Ігоря Жданова - 600,2 тис. грн, міністра фінансів Олександра Данилюка - 579,8 тис. грн і міністра юстиції Павла Петренка - 570 тис. грн.
Міністр освіти і науки Лілія Гриневич заробила 543,3 тис. грн, міністр Кабінету Міністрів Олександр Саєнко - 535,6 тис. грн, міністр енергетики й вугільної промисловості Ігор Насалик - 528,3 тис. грн, віце-прем'єр-міністр із питань європейської і євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе - 527,6 тис. грн, віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон - 526,8 тис. грн, перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів - 525,2 тис. грн, віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва й житлово-комунального господарства Геннадій Зубко - 522,6 тис. грн, міністр із питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш - 475,2 тис. грн, прем'єр-міністр Володимир Гройсман - 435,7 тис. грн, виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун - 344,8 тис. грн, міністр інформаційної політики Юрій Стець - 185,5 тис. грн і Кутовий - 84,6 тис. грн.
Що стосується Кутового, то, відповідно до інформації, що була надана Мінагрополітики, після того, як міністр подав у відставку наприкінці травня 2017 року, нарахування й виплата йому зарплати не здійснювалася, відповідно до поданої ним заяви.