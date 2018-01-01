Стало відомо, хто з міністрів заробив у 2017 році найбільше грошей

Заробітна плата Омеляна за 2017 рік становила 746,8 тис. грн

Міністр інфраструктури Володимир Омелян за 2017 рік на посаді міністра заробив більш, ніж інші члени Кабінету Міністрів, а менш, ніж інші - міністр аграрної політики й продовольства Тарас Кутовій. Про це сказано у відповідях міністерств і секретаріату Кабміну на запити «Українських Новин». Зокрема, заробітна плата Омеляна за 2017 рік



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Фото Апостроф

Заробітна плата Омеляна за 2017 рік становила 746,8 тис. грн

Міністр інфраструктури Володимир Омелян за 2017 рік на посаді міністра заробив більш, ніж інші члени Кабінету Міністрів, а менш, ніж інші - міністр аграрної політики й продовольства Тарас Кутовій. Про це сказано у відповідях міністерств і секретаріату Кабміну на запити «Українських Новин».

Зокрема, заробітна плата Омеляна за 2017 рік становила 746,8 тис. грн, міністра закордонних справ Павла Клімкіна - 740,9 тис. грн, міністра соціальної політики Андрія Реви - 709,1 тис. грн, міністра оборони Степана Полторака - 625,3 тис. грн, міністра екології й природних ресурсів Остапа Семерака - 620,3 тис. грн, віце-прем'єр-міністра Павла Розенко - 610,7 тис. грн, віце-прем'єр-міністра В'ячеслава Кириленко - 607,8 тис. грн, міністра культури Євгена Нищука - 604,2 тис. грн, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова - 601,6 тис. грн, міністра молоді й спорту Ігоря Жданова - 600,2 тис. грн, міністра фінансів Олександра Данилюка - 579,8 тис. грн і міністра юстиції Павла Петренка - 570 тис. грн.

Заробітна плата Омеляна за 2017 рік становила 746,8 тис. грн

Міністр освіти і науки Лілія Гриневич заробила 543,3 тис. грн, міністр Кабінету Міністрів Олександр Саєнко - 535,6 тис. грн, міністр енергетики й вугільної промисловості Ігор Насалик - 528,3 тис. грн, віце-прем'єр-міністр із питань європейської і євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе - 527,6 тис. грн, віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон - 526,8 тис. грн, перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів - 525,2 тис. грн, віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва й житлово-комунального господарства Геннадій Зубко - 522,6 тис. грн, міністр із питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш - 475,2 тис. грн, прем'єр-міністр Володимир Гройсман - 435,7 тис. грн, виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун - 344,8 тис. грн, міністр інформаційної політики Юрій Стець - 185,5 тис. грн і Кутовий - 84,6 тис. грн.

Що стосується Кутового, то, відповідно до інформації, що була надана Мінагрополітики, після того, як міністр подав у відставку наприкінці травня 2017 року, нарахування й виплата йому зарплати не здійснювалася, відповідно до поданої ним заяви.