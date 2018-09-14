Голова Держбюро розслідувань заявив, що його дружині погрожують



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Роман Труба

Погрози надходили на телефон

Голова Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що минулого тижня його дружині, яка працює суддею, надходили погрози по телефону.

Про це він сказав в ефірі одного з українських телеканалів.

«Наприкінці минулого тижня на телефон моєї дружини, яка працює в судовій гілці влади, розпочалися погрози», - повідомив Труба.

За його словами, в зв’язку з погрозами дружина звернулася до Вищої ради правосуддя і до Генерального прокурора Юрія Луценка.

Раніше повідомлялося, що голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв заявив, що регулярно отримує погрози на свою адресу. Служба безпеки «Нафтогазу» підвищила ступінь заходів безпеки Коболєва, було прийнято рішення про перехід на використання головою «Нафтогазу» броньованого автомобіля - Кадиллак Ескалейд (Cadillac Escalade).

Джерело: УНН