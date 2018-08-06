Коболєв поскаржився на постійні погрози



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Голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв каже, що йому погрожують

На уточнююче питання, чи мають погрози опосередкований зв'язок з Росією, Коболєв відповів: «Я не можу це коментувати»

Голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв заявив, що регулярно отримує погрози на свою адресу.

Про це він розповів в інтерв'ю ЕП.

«Мені регулярно надходять різні погрози. Підвищення безпеки було заплановано давно. Яка з загроз стала останньою, я навіть сказати не можу», - зазначив СЕО «Нафтогазу».

На уточнююче питання, чи мають погрози опосередкований зв'язок з Росією, Коболєв відповів: «Я не можу це коментувати».

Раніше повідомлялося, що служба безпеки «Нафтогазу» підвищила ступінь заходів безпеки Коболєва.

Основна увага була приділена запобіганню (попередженню) зовнішніх (вуличних) загроз життю і здоров'ю, у зв'язку з чим було прийнято рішення про перехід на використання головою «Нафтогазу» броньованого автомобіля - Кадиллак Ескалейд (Cadillac Escalade).