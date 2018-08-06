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    Коболєв поскаржився на постійні погрози

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    Голова НАК &laquo;Нафтогаз України&raquo; Андрій Коболєв каже, що йому погрожують&nbsp; - Коболєв поскаржився на постійні погрози
    Голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв каже, що йому погрожують 

    На уточнююче питання, чи мають погрози опосередкований зв'язок з Росією, Коболєв відповів: «Я не можу це коментувати»

    Голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв заявив, що регулярно отримує погрози на свою адресу.

    Про це він розповів в інтерв'ю ЕП.

    «Мені регулярно надходять різні погрози. Підвищення безпеки було заплановано давно. Яка з загроз стала останньою, я навіть сказати не можу», - зазначив СЕО «Нафтогазу».

    На уточнююче питання, чи мають погрози опосередкований зв'язок з Росією, Коболєв відповів: «Я не можу це коментувати».

    Раніше повідомлялося, що служба безпеки «Нафтогазу» підвищила ступінь заходів безпеки Коболєва.

    Основна увага була приділена запобіганню (попередженню) зовнішніх (вуличних) загроз життю і здоров'ю, у зв'язку з чим було прийнято рішення про перехід на використання головою «Нафтогазу» броньованого автомобіля - Кадиллак Ескалейд (Cadillac Escalade).

     

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